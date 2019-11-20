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Fenerbahçe'de son dakika ilk 11 bombası! Sergen Yalçın haberi alınca...
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler mutlak 3 puanla çıkacağı maç öncesi kötü haberlerle sarsıldı. Buna göre, Malatya deplasmanında oynayacağı maç öncesi takımının deplasmanda kazanacağı ilk 11'ini belirleyen teknik direktör Ersun Yanal, kulüp doktorlarından yıkılacağı bir haber aldı. İlk 11'ini yeniden dizayn etmek zorunda kalan Yanal'ın sahaya süreceği 11'i değişti. Bu haber karşısında Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın da boş durmadı. Peki, sarı lacivertliler 3 puan mücadelesi vereceği Malatya deplasmanına nasıl bir 11'le çıkacak? İşte son dakika Fenerbahçe haberinin ayrıntıları...
20 Kasım 2019 Çarşamba 15:02
Güncelleme: 20.11.2019 15:09
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Süper Lig'in 12.haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, 24 Kasım Pazar günü 19.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda İstanbul temsilcisi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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3 puanın çok önemli olduğu karşılaşmada BtcTurk Yeni Malatyaspor, evinde kazanarak iyi gidişatını sürdürmek, Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkarıp zirveye yerleşmek istiyor.
İKİ TAKIMIN BENZER ÖZELLİKLERİ VAR
Süper Lig'de geride kalan 11 haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor 18, Fenerbahçe ise 20 puan toplayabildi. Bu karşılaşmalarda BtcTurk Yeni Malatyaspor 25, Fenerbahçe ise 21 gol kaydetti.
BtcTurk Yeni Malatyaspor yüzde 57 isabetli pas oranıyla oynarken, Fenerbahçe'de ise bu oran yüzde 68 olarak gerçekleşti. Sarı kırmızılı takım yüzde 47.5 oranında şut isabeti yakalarken, sarı lacivertli takım ise yüzde 43 isabetli şut oranıyla oynadı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 11 haftalık bölümde elde ettiği şut isabetinin yüzde 20.8'ini gole çevirirken, Fenerbahçe, yüzde 13.3'lük bir oran yakaladı. Her iki takımda 11 haftalık bölümde 14 asistle oynadı.