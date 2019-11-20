Fenerbahçe'de son dakika ilk 11 bombası! Sergen Yalçın haberi alınca...

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler mutlak 3 puanla çıkacağı maç öncesi kötü haberlerle sarsıldı. Buna göre, Malatya deplasmanında oynayacağı maç öncesi takımının deplasmanda kazanacağı ilk 11'ini belirleyen teknik direktör Ersun Yanal, kulüp doktorlarından yıkılacağı bir haber aldı. İlk 11'ini yeniden dizayn etmek zorunda kalan Yanal'ın sahaya süreceği 11'i değişti. Bu haber karşısında Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın da boş durmadı. Peki, sarı lacivertliler 3 puan mücadelesi vereceği Malatya deplasmanına nasıl bir 11'le çıkacak? İşte son dakika Fenerbahçe haberinin ayrıntıları...