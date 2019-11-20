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Eski başkandan gündemi sarsacak sözler! "Ali Koç ile devam edilmez"
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, birbirinden çarpıcı açıklamalara imza attı. Şen, Ali Koç ile ilgili olay bir iddiada bulunurken, Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin'in takımdan gönderiliş süreçleri ile alakalı da konuştu.
20 Kasım 2019 Çarşamba 14:59
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Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, sarı-lacivertli kulübün bu sezon şampiyon olması Ali Koç ile de devam edilmeyeceğini ifade etti.
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Fenerbahçe'nin ve mevcut başkan Ali Koç'un performansını soruyoruz Ali Şen'e ve efsane başkan bu ikiliye bir de taraftarı ekleyerek ilginç bir cevap veriyor:
"Şimdi Ali Koç, geçen sezon basketbol iyi, futbol çok kötü. Bu sezon basketbol çok kötü, futbol iyi derken mağlup oluyorsun. İstediğiniz gibi bir türlü olmuyor. Şampiyonluk şart.
Taraftarlar geçen sezon bütün tribünleri doldurdu. Bu sezon en zor anlarda yine doldurdu. Fenerbahçe taraftarlarını çok iyi tanıyan biri olarak, bu sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç'la devam edeceklerini sanmıyorum."
"Gün gelecek Fenerbahçe'nin başında bir Çinli, bir Arap ya da bir Rus oturacak"
Türk futbolunun an itibarıyla en büyük sıkıntısı kulüplerin içinde bulunduğu mali çıkmaz. Salt 4 büyük kulübün 11 milyar liraya yakın borcu var. Her geçen sezon da bu borç miktarı artıyor.