Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi ürküten tablo! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi ürküten tablo!

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile yapılacak maça çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak isterken ürküten bir tablo ortaya çıktı. İşte detaylar...
14 Aralık 2019 Cumartesi 07:42
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi ürküten tablo!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında zorlu Sivasspor deplasmanına çıkacak.

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Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi ürküten tablo!

Beşiktaş derbisi öncesi bu maçta hata yapmak istemezken sarı-lacivertliler 3 puandan başka birşey düşünmüyor.

Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi ürküten tablo!

Lider Sivasspor ise iyi gidişatı devam ettirmek isterken iç sahadaki galibiyet serisine bir yenisini eklemek istiyor.

Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi ürküten tablo!

Cezalı Hakan Arslan dışında eksiği bulunmayan kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe'yi zorlu deplasmandan eli boş göndermenin peşinde.

Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi ürküten tablo!

Pazar günü saat 16.30'da başlayacak olan maçı Ali Palabıyık yönetecek.

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