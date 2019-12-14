Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi ürküten tablo!

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile yapılacak maça çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak isterken ürküten bir tablo ortaya çıktı. İşte detaylar...
14 Aralık 2019 Cumartesi 07:42
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında zorlu Sivasspor deplasmanına çıkacak.
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Beşiktaş derbisi öncesi bu maçta hata yapmak istemezken sarı-lacivertliler 3 puandan başka birşey düşünmüyor.
Lider Sivasspor ise iyi gidişatı devam ettirmek isterken iç sahadaki galibiyet serisine bir yenisini eklemek istiyor.
Cezalı Hakan Arslan dışında eksiği bulunmayan kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe'yi zorlu deplasmandan eli boş göndermenin peşinde.
Pazar günü saat 16.30'da başlayacak olan maçı Ali Palabıyık yönetecek.