Fenerbahçe'de Real Madrid modeli



'BU DELİ BİR PROJE'

F.BAHÇE Kulübü Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü Müjdat Yetkiner, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Bunu ancak Aziz Yıldırım gibi bir reis yapar. Bu deli bir proje. Bitmesi ancak 3-4 sene alır" dedi. Projeyi hem Fatih Terim hem de Tolunay Kafkas ile tartıştıklarını belirten Yetkiner, "Biz 19 ve 21 yaş liglerini oynamak istemiyoruz. 9-10 sene yatırım yaptığımız futbolcuyu kaybetmek istemiyoruz, pilot takımda oynatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.