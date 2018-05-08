Fenerbahçe'de Real Madrid modeli
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile Fenerbahçe Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü Müjdat Yetkiner, "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi" adı verilen proje hakkında basın Dereağzı Tesisleri'nde mensuplarına bilgi verdi. Mosturoğlu, yakın zamanda tanıtımının yapılacağını duyurduğu proje hakkında şu detayları paylaştı:
"TFF KABUL ETMEMİŞ"
"Proje lideriyle 2+3 yıllık sözleşme imzaladık. Büyük yatırım gereken projeye 2015'te başladık. Bunun için Gebze'de tesis yapılacak, adı da '3 Temmuz Futbol Akademisi' olacak. Proje lideri, TFF'ye bu sistemi daha önce sundu ancak kabul edilmedi. TFF bu işe sıcak bakmadığı için Fenerbahçe yapıyor. İstanbul'da bir veri merkezi oluşturulacak. Türkiye'nin her yerindeki futbol okullarından online veri akışı sağlanacak.
"2 PİLOT TAKIM"
Şekip Mosturoğlu, iki yıldır irtibatta olduklarını açıkladığı proje liderinin yetiştirdiği üç jenerasyon olduğunu ve neredeyse hepsinin Avrupa'nın en iyi liglerinde oynadığını belirterek, "Altyapı tesisi 200 dönümlük bir arazi üzerine yapılacak. 4 tane çim sahamız olacak. Pilot takım için Trakya'da iki ekiple görüşüyoruz, bir takımla yüzde 99 anlaştık. Amacımız bu kulüpleri Spor Toto 1. Lig'e çıkarmak. Bu proje Fenerbahçe Üniversitesi'nden yetişmiş insan gücüyle süren bir proje olacak" dedi.
'BU DELİ BİR PROJE'
F.BAHÇE Kulübü Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü Müjdat Yetkiner, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Bunu ancak Aziz Yıldırım gibi bir reis yapar. Bu deli bir proje. Bitmesi ancak 3-4 sene alır" dedi. Projeyi hem Fatih Terim hem de Tolunay Kafkas ile tartıştıklarını belirten Yetkiner, "Biz 19 ve 21 yaş liglerini oynamak istemiyoruz. 9-10 sene yatırım yaptığımız futbolcuyu kaybetmek istemiyoruz, pilot takımda oynatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
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