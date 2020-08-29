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Fenerbahçe'de o transfer sonrası kırmızı alarm! Tam 4 isim...
Üst üste transferlerle şov yapan Fenerbahçe son olarak Enner Valencia'yı resmen açıkladı. Erol Bulut'un 2-3 transferin daha müjdesini vermesinin ardından taraftarı büyük bir heyecan sararken, sarı-lacivertli ekipte Ekvadorlu golcünün transferinin açıklanmasının ardından kırmızı alarm verildi. Fenerbahçe yönetimi yeniden transfer harekatına başlamak için yol haritasını belirledi.
29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:48 Güncelleme: 29.08.2020 09:52
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