Fenerbahçe'de o transfer sonrası kırmızı alarm! Tam 4 isim...

Üst üste transferlerle şov yapan Fenerbahçe son olarak Enner Valencia'yı resmen açıkladı. Erol Bulut'un 2-3 transferin daha müjdesini vermesinin ardından taraftarı büyük bir heyecan sararken, sarı-lacivertli ekipte Ekvadorlu golcünün transferinin açıklanmasının ardından kırmızı alarm verildi. Fenerbahçe yönetimi yeniden transfer harekatına başlamak için yol haritasını belirledi.