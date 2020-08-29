Fenerbahçe'de o transfer sonrası kırmızı alarm! Tam 4 isim... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de o transfer sonrası kırmızı alarm! Tam 4 isim...

Üst üste transferlerle şov yapan Fenerbahçe son olarak Enner Valencia'yı resmen açıkladı. Erol Bulut'un 2-3 transferin daha müjdesini vermesinin ardından taraftarı büyük bir heyecan sararken, sarı-lacivertli ekipte Ekvadorlu golcünün transferinin açıklanmasının ardından kırmızı alarm verildi. Fenerbahçe yönetimi yeniden transfer harekatına başlamak için yol haritasını belirledi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:48 Güncelleme: 29.08.2020 09:52
Fenerbahçe'de o transfer sonrası kırmızı alarm! Tam 4 isim...

Fenerbahçe yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor.

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Fenerbahçe'de o transfer sonrası kırmızı alarm! Tam 4 isim...

Kanarya, transfer döneminin en hızlı takımı konumunda. Sarı Lacivertliler, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos ve Valencia'nın transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe'de o transfer sonrası kırmızı alarm! Tam 4 isim...

Enner Valencia transferiyle birlikte sarı-lacivertlilerin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 14'e yükseldi.


Fenerbahçe'de o transfer sonrası kırmızı alarm! Tam 4 isim...

YABANCI KONTENJANI DOLDU!
Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı an itibariyle doldu ve transfer alarmı verildi.

Fenerbahçe'de o transfer sonrası kırmızı alarm! Tam 4 isim...

Dirar, Zanka, Lemos, Novak, Gustavo, Jailson, Zajc, Thiam, Rodrigues, Sosa, Frey, Vedat, Allahyar ve Valencia takımın kadrosundaki yabancı oyuncular.

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