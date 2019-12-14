Fenerbahçe'de Moses'ın yerine süper Tangocu! Ön görüşme gerçekleşti

Süper Lig'de Sivasspor'la oldukça kritik bir maçta karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Transferde eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre transfer listesini belirledi. Buna göre ocak ayında kiralık sözleşmesi bitecek Victor Moses ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı futbolcunun yerini Arjantinli yıldızla dolduracak. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

14 Aralık 2019 Cumartesi 07:42 Güncelleme: 14.12.2019 07:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





