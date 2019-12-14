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Fenerbahçe'de Moses'ın yerine süper Tangocu! Ön görüşme gerçekleşti
Süper Lig'de Sivasspor'la oldukça kritik bir maçta karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Transferde eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre transfer listesini belirledi. Buna göre ocak ayında kiralık sözleşmesi bitecek Victor Moses ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı futbolcunun yerini Arjantinli yıldızla dolduracak. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
14 Aralık 2019 Cumartesi 07:42
Güncelleme: 14.12.2019 07:42
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Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
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Chelsea'den 1.5 yıllığına kiralanan Victor Moses'tan beklediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, ocak ayında Nijeryalı futbolcuyla yollarını ayıracak.
Ferdi Kadıoğlu'nun artan performansından memnun kalan teknik direktör Ersun Yanal'ın uzun maratonda sağ kanada direkt olarak katkı sağlayacak bir ismin alınması gerektiğini yönetime iletmişti.
Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin öneminin farkında olan deneyimli teknik adam, transferde hata yapmak istemiyor.
Fransız sportif direktör Damien Comolli ile birlikte yürütülen transfer operasyonunda adaylar çoğalırken yıldız ismin menajeriyle ön görüşme gerçekleşti.
İşte Fenerbahçe'de transferde son durum ve listesindeki diğer adaylar...