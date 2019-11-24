Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç şoku!

Süper Lig'in 12'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda zorlu BTC Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Kritik karşılaşma öncesinde takımdaki eksikler teknik heyeti düşündürürken Mevlüt Erdinç'ten gelen kötü haber adeta şok etkisi yarattı. Fenerbahçe yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcunun sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıklamıştı. Peki Mevlüt Erdinç'in sakatlığı ne ve kaç hafta sahalardan uzak kalacak. İşte tüm detaylar...

24 Kasım 2019 Pazar 09:14 Güncelleme: 24.11.2019 09:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





