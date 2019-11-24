Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç şoku!

Süper Lig'in 12'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda zorlu BTC Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Kritik karşılaşma öncesinde takımdaki eksikler teknik heyeti düşündürürken Mevlüt Erdinç'ten gelen kötü haber adeta şok etkisi yarattı. Fenerbahçe yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcunun sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıklamıştı. Peki Mevlüt Erdinç'in sakatlığı ne ve kaç hafta sahalardan uzak kalacak. İşte tüm detaylar...
24 Kasım 2019 Pazar 09:14
Güncelleme: 24.11.2019 09:26
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Fenerbahçe Süper Lig'in 12'inci haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
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Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan 3 puan ile ayrılıp yeniden zirveye çıkmanın hesaplarını yaparken üzücü haberler peş peşe geldi.
MaxKruse ve Vedat Muriç'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği zorlu maçta gözler Mevlüt Erdinç'in üzerinde olması beklenirken sakatlık haberi geldi.
Fenerbahçe resmi siteden yaptığı açıklamada sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç'in Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.
YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Malatya deplasmanı öncesi Vedat ve Kruse'den yoksun olan Fenerbahçe'deMevlüt Erdinç de sakatlandı. Mevlüt'ün sol bacak alt adalesinde yırtık tespit edildi.