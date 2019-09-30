Fenerbahçe'de Kruse'nin yeni hedefi şaşırttı!

Fenerbahçe ve Türkiye'de Kruse rüzgarı esiyor... Alman yıldız son olarak Galatasaray derbisi öncesi İstiklal Marşı'nı okumuştu. Davranışlarıyla ve performansıyla kısa sürede Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi haline gelen Kruse'nin yeni hedefi de belli oldu...
30 Eylül 2019 Pazartesi 09:50
Güncelleme: 30.09.2019 09:50
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Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse Türkiye ve Türk kültürüne iyice alıştı. İstiklal Marşı'nı ezberlemeye başlayan Alman yıldız Türkçe de öğreniyor.
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Max Kruse, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk olan menajeri Ersin Akan'a İstiklal Marşı'nı öğrenmek ve maçlarda İstiklal Marşı'nı okumak istediğini söylüyor.
Bunun üzerine menajer Ersin Akan, Alman yıldıza İstiklal Marşı'nı öğretiyor, birlikte İstiklal Marşı'nı dinleyerek çalışıyorlar.
"İSTİKLAL MARŞI'NIN TÜRKLER İÇİN ÖZEL BİR ANLAMI VAR"
Alman yıldız, İstiklal Marşı'nı söylemesiyle ilgili olarak şöyle konuştu;
"İstiklal Marşı'nın Türkler için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Onlar için özel bir anlamı var. Ben de Türkler için çok anlamlı olan İstiklal Marşı'nı öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmeye başladım, yakın zamanda daha iyi olacağım"