Fenerbahçe'de kritik viraj!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği kötü performans ile gündemden düşmeyen Fenerbahçe'de çok kritik bir viraja giriliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı - lacivertli ekibin girdiği 8 maçlık bu kritik dönemeçte adeta ateşten gömleği üzerine giydi.
18 Şubat 2019 Pazartesi 19:11
Güncelleme: 18.02.2019 19:15
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Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisiyle başlayacağı zorlu seride Başakşehir, Galatasaray ve Trabzon gibi ezeli rakiplerin yanı sıra kümede kalma savaşı veren ekiplerle karşılaşacak.
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Yeni Malatya ve Göztepe galibiyetleriyle puan cetvelinde çıkışa geçen Fenerbahçe, Kayseri (0-1) ve Konya (1-1) karşısındaki kayıplarla yeniden ligin dibine indi.
Konyaspor beraberliğinin ardından teknik direktör Ersun Yanal, "Küme düşmeyi Fenerbahçe'ye ne yakıştırırım ne de düşünürüm" dedi.
Sarı-lacivertlilerin önündeki 8 maçın her biri birbirinden zor.
Kanarya zirvedeki ve ligin altındaki takımlarla karşı karşıya gelecek.