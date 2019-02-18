Fenerbahçe'de kritik viraj!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği kötü performans ile gündemden düşmeyen Fenerbahçe'de çok kritik bir viraja giriliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı - lacivertli ekibin girdiği 8 maçlık bu kritik dönemeçte adeta ateşten gömleği üzerine giydi.