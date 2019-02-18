Fenerbahçe'de kritik viraj! - Fotomaç
18 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de kritik viraj!

Fenerbahçe'de kritik viraj!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği kötü performans ile gündemden düşmeyen Fenerbahçe'de çok kritik bir viraja giriliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı - lacivertli ekibin girdiği 8 maçlık bu kritik dönemeçte adeta ateşten gömleği üzerine giydi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:11 Güncelleme: 18.02.2019 19:15
Fenerbahçe'de kritik viraj!

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisiyle başlayacağı zorlu seride Başakşehir, Galatasaray ve Trabzon gibi ezeli rakiplerin yanı sıra kümede kalma savaşı veren ekiplerle karşılaşacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de kritik viraj!

Yeni Malatya ve Göztepe galibiyetleriyle puan cetvelinde çıkışa geçen Fenerbahçe, Kayseri (0-1) ve Konya (1-1) karşısındaki kayıplarla yeniden ligin dibine indi.

Fenerbahçe'de kritik viraj!

Konyaspor beraberliğinin ardından teknik direktör Ersun Yanal, "Küme düşmeyi Fenerbahçe'ye ne yakıştırırım ne de düşünürüm" dedi.

Fenerbahçe'de kritik viraj!

Sarı-lacivertlilerin önündeki 8 maçın her biri birbirinden zor.

Fenerbahçe'de kritik viraj!

Kanarya zirvedeki ve ligin altındaki takımlarla karşı karşıya gelecek.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN