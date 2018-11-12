Fenerbahçede Koeman Phillip Cocuyu solladı!

Fenerbahçe'de Koeman Phillip Cocu'yu solladı!
Fenerbahçe, Phillip Cocu'nun ardından teknik sorumluluğa getirdiği Erwin Koeman yönetiminde çıkışa geçti.
Yeni teknik direktör gelene kadar takımı çalıştırması istenen Koeman yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray, daha sonra da UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'le kritik maçlar oynadı. Galatasaray karşısında 2-0'dan geri dönerek sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Koeman'ın takımı, Avrupa'da da Anderlecht'i 2-0 yenerek gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı.
Koeman yönetiminde, üçüncü sınavını Aytemiz Alanyaspor maçında veren sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek milli araya moralli girdi. Zor bir dönemde birinci adam pozisyonuna getirilen Koeman, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 3 resmi maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir sınav verdi.
VATANDAŞLARININ PERFORMANSINI GEÇTİ
Koeman, Fenerbahçe'de kendisinden önce görev yapan diğer üç Hollandalı teknik adamın performansını da ilk 3 maçlar dikkate alındığında geride bıraktı. Sarı-lacivertliler, Hollandalı teknik adamlarla 1990-1991'de Guus Hiddink'le, 2016-2017'de Dick Advocaat'la, 2018-2019'da da Cocu'yla çalıştı.