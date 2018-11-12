Fenerbahçede Koeman Phillip Cocuyu solladı! - Galeri - Fotomaç
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de Koeman Phillip Cocu'yu solladı!

    Fenerbahçe, Phillip Cocu'nun ardından teknik sorumluluğa getirdiği Erwin Koeman yönetiminde çıkışa geçti.

    12 Kasım 2018 Pazartesi, 11:39:03
    Fenerbahçede Koeman Phillip Cocuyu solladı!

    Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun görevine son verildi. Fenerbahçe, Cocu'nun yerine göreve getirilen yardımcısı Erwin Koeman yönetiminde, bu sezonki en iyi serisini yakaladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçede Koeman Phillip Cocuyu solladı!

    Yeni teknik direktör gelene kadar takımı çalıştırması istenen Koeman yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray, daha sonra da UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'le kritik maçlar oynadı. Galatasaray karşısında 2-0'dan geri dönerek sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Koeman'ın takımı, Avrupa'da da Anderlecht'i 2-0 yenerek gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı.

    Fenerbahçede Koeman Phillip Cocuyu solladı!

    Koeman yönetiminde, üçüncü sınavını Aytemiz Alanyaspor maçında veren sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek milli araya moralli girdi. Zor bir dönemde birinci adam pozisyonuna getirilen Koeman, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 3 resmi maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir sınav verdi.

    Fenerbahçede Koeman Phillip Cocuyu solladı!

    VATANDAŞLARININ PERFORMANSINI GEÇTİ

    Koeman, Fenerbahçe'de kendisinden önce görev yapan diğer üç Hollandalı teknik adamın performansını da ilk 3 maçlar dikkate alındığında geride bıraktı. Sarı-lacivertliler, Hollandalı teknik adamlarla 1990-1991'de Guus Hiddink'le, 2016-2017'de Dick Advocaat'la, 2018-2019'da da Cocu'yla çalıştı.

    Fenerbahçede Koeman Phillip Cocuyu solladı!

    Hiddink'le ilk resmi maçında ligde Aydınspor'a 6-1 yenilen Fenerbahçe, Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde daha sonraki iki lig maçında ise birer galibiyet ve beraberlik aldı.

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