Fenerbahçede Koeman Phillip Cocuyu solladı!

Yeni teknik direktör gelene kadar takımı çalıştırması istenen Koeman yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray, daha sonra da UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'le kritik maçlar oynadı. Galatasaray karşısında 2-0'dan geri dönerek sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Koeman'ın takımı, Avrupa'da da Anderlecht'i 2-0 yenerek gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı.