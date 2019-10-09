Fenerbahçe'de ilk 11 değişiyor! 3 kesik birden...

Teknik Direktör Ersun Yanal Denizlispor maçı öncesi detaylı bir inceleme yaptı ve kadroyu değiştirme kararı aldı. Ligin 8. haftasında Denizli'de oynanacak maça farklı bir 11'le çıkacak olan Yanal kimleri kesip kimleri kadroya dahil edeceğini de belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı öncesi değişimin detayları ile 11...