Fenerbahçe'de ilk 11 değişiyor! 3 kesik birden...

Teknik Direktör Ersun Yanal Denizlispor maçı öncesi detaylı bir inceleme yaptı ve kadroyu değiştirme kararı aldı. Ligin 8. haftasında Denizli'de oynanacak maça farklı bir 11'le çıkacak olan Yanal kimleri kesip kimleri kadroya dahil edeceğini de belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı öncesi değişimin detayları ile 11...
9 Ekim 2019 Çarşamba 09:41
Güncelleme: 09.10.2019 09:46
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Sezon başından bu yana savunma ve kanatlarda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin ilk 11'i değişiyor.
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Jailson'un yaptığı pozisyon hatalarına Antalyaspor maçında bir yenisini eklemesi ve erken gelen bu golün 85 dakikada boyunca telafi edilememesi teknik heyeti harekete geçirdi.
Ersun Yanal artık önceliği gol yememek üzerine kuruyor. İlk Denizlispor maçıyla birlikte bu bölgede Serdar Aziz görev yapacak.
Sıkıntılı bir başka bölge ise kanatlar. İlk maçta Moses, derbi öncesi de Rodrigues sakatlanmıştı.
Hasan'ın sakatlığı sebebiyle de Dirar bu bölgeler dışında mecburen sol bekte kullanılıyordu.