Fenerbahçede iki yıldızla yollar ayrılıyor! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de iki yıldızla yollar ayrılıyor!
Mali sıkıntılarla boğuşan Fenerbahçe, iki yerli yıldızla yolları ayırmak istiyor
6 Ağustos 2018 Pazartesi, 10:19:35
Güncelleme: 10:20:41
Fenerbahçe'de iki yıldızla yollar ayrılıyor!
Mali sıkıntılar nedeniyle UEFA'nın belirlediği doğrultuda sattığı kadar oyuncu alabilen sarı lacivertliler, oyuncularının kulüpten ayrılmak istememesiyle eli kolu bağlı kalmış halde.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de iki yıldızla yollar ayrılıyor!
Habertürk'te yer alan habere göre, bu doğrultuda hareket eden Fenerbahçe'de ilk hedef, kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan ve Salih Uçan'la yolları ayırmak.
Fenerbahçe'de iki yıldızla yollar ayrılıyor!
Ozan Tufan'a yurt dışından gelebilecek teklifleri bekleyen sarı lacivertliler, Salih Uçan için Türkiye'den gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacak.
Fenerbahçe'de iki yıldızla yollar ayrılıyor!
Takımdan oyuncu gönderemediği için eli kolu bağlı bekleyen Comolli ise, bu iki oyuncu için menajerler ve kulüplerle görüşmeleri sürdürüyor.
Fenerbahçe'de iki yıldızla yollar ayrılıyor!