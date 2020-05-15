Fenerbahçe'de iki ayrılık iki transfer! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de iki ayrılık iki transfer!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun transfer planlamasına başlayan Fenerbahçe, takımdan ayrılması beklenen Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile Mevlüt Erdinç'in yerini sürpriz iki isimle doldurmak istiyor. İşte transfer operasyonunun detayları... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

15 Mayıs 2020 Cuma 08:23 Güncelleme: 15.05.2020 08:23
Fenerbahçe'de iki ayrılık iki transfer!

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada harekete geçen Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosundaki hücumcuları yenilemeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe'de iki ayrılık iki transfer!

Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'ye gelen teklifler ve Mevlüt Erdinç'in de kadroda düşünülmemesi sebebiyle golcü transferi için gaza basan Fenerbahçe, iki yıldızı yakın takibe aldı.

Fenerbahçe'de iki ayrılık iki transfer!

Yeni Asır'da yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerin Muriqi'nin ayrılma ihtimali sebebiyle Zenit ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Artem Dzyuba üzerinde durduğu öne sürülürken Mevlüt Erdinç'in yerine de yine bir yerli isim düşünülüyor.

Fenerbahçe'de iki ayrılık iki transfer!

Fenerbahçe'nin, adı bir süre önce Galatasaray ile de anılan Fortuna Düsseldorf'un golcüsü milli futbolcu Kenan Karaman'ı da takibe aldığı bildirildi.

Fenerbahçe'de iki ayrılık iki transfer!

İtalyan basını Lazio ile Napoli'nin, İngiliz basını da Leicester City, Tottenham ve Crystal Palace'ın Vedat Muriqi'yi istediğini öne sürürken oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.

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