Yeni Asır'da yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerin Muriqi'nin ayrılma ihtimali sebebiyle Zenit ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Artem Dzyuba üzerinde durduğu öne sürülürken Mevlüt Erdinç'in yerine de yine bir yerli isim düşünülüyor.