Fenerbahçede hoca defteri yeniden açıldı! Hedefte dünya yıldızı... - Galeri - Fotomaç
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    27 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
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    Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı! Hedefte dünya yıldızı...

    Comolli'nin daha önce ücrette anlaşamadığı dünya yıldızı isim ile bu hafta tekrar görüşeceği bildirildi. İkinci sıradaki isim ise Laurent Blanc.
    26 Kasım 2018 Pazartesi, 22:26:47 Güncelleme: 07:53:50
    Fenerbahçede hoca defteri yeniden açıldı! Hedefte dünya yıldızı...

    Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında alınan yenilgi ve kötü futbol sonrası teknik direktör adayları tekrar gündeme geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçede hoca defteri yeniden açıldı! Hedefte dünya yıldızı...

    Phillip Cocu'nun görevden ayrıldığı dönemde Jorge Sampaoli ile temas kuran ama ortaya çıkan rakamlar yüzünden geri adam atıp görüşmeyi yalanlayan sarı-lacivertli yönetim maç biter bitmez kolları sıvadı.

    Fenerbahçede hoca defteri yeniden açıldı! Hedefte dünya yıldızı...

    Buna göre statta mini bir toplantı yapan başkan Ali Koç'un, 58 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı ile tekrar görüşülmesi talimatını verdiği bildirildi.

    Fenerbahçede hoca defteri yeniden açıldı! Hedefte dünya yıldızı...

    Sportif direktör Comolli'nin bu hafta içinde Sampaoli ile bir araya gelip istediği rakamda indirim yapmaya ikna edeceği kaydedildi.

    Fenerbahçede hoca defteri yeniden açıldı! Hedefte dünya yıldızı...

    Ayrıca listedeki diğer isimlerden Blanc da ikinci alternatif olarak görülüyor.

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