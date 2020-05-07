Fenerbahçe'de Hırvat ekolü! Bjelica o 4 ismi istiyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Hırvat ekolü! Bjelica o 4 ismi istiyor

Fenerbahçe'de Hırvat ekolü! Bjelica o 4 ismi istiyor

Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Nenad Bjelica'yı getirmeyi planlayan Fenerbahçe, transferde de Hırvat ekolüne döndü. Yeni sezon için düşük maliyetli isimlere yönelen sarı-lacivertli ekip, Bjelica'nın tavsiyesi üzerine dört ismi listesine aldı. İşte detaylar...
7 Mayıs 2020 Perşembe 06:47 Güncelleme: 07.05.2020 06:47
Fenerbahçe'de Hırvat ekolü! Bjelica o 4 ismi istiyor

Yeni sezona yeni bir hoca ve yeni bir kadro planıyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer listesindeki dört isim belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Hırvat ekolü! Bjelica o 4 ismi istiyor

Ekonomik problemler nedeniyle düşük maliyetle yüksek performans alabileceği isimler üzerinde duran sarı-lacivertli kulübün, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Nenad Bjelica'nın tavsiyesi üzerine üç Hırvat ve bir Boşnak olmak üzere 4 ismi yakın takibe aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Hırvat ekolü! Bjelica o 4 ismi istiyor

Öncelikli hedef Bjelica'nın son takımı Dinamo Zagreb'in yıldız hücumcusu Mislav Orsic...

Fenerbahçe'de Hırvat ekolü! Bjelica o 4 ismi istiyor

33 MAÇTA 20 GOL ATTI

Asıl mevkii sol açık olan, ancak forvet ve sağ kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki Orsic, bu sezon 33 resmi maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'de Hırvat ekolü! Bjelica o 4 ismi istiyor

Hırvat futbolunun küçük yaşlarda büyük umutlar beslediği Miroslav Orsic, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Kısa İtalya macerasının ardından Güney Kore ve Çin'e giden 27 yaşındaki futbolcu, Dinamo Zagreb'de adeta kendini buldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA