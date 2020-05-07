Fenerbahçe'de Hırvat ekolü! Bjelica o 4 ismi istiyor
Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Nenad Bjelica'yı getirmeyi planlayan Fenerbahçe, transferde de Hırvat ekolüne döndü. Yeni sezon için düşük maliyetli isimlere yönelen sarı-lacivertli ekip, Bjelica'nın tavsiyesi üzerine dört ismi listesine aldı. İşte detaylar...
7 Mayıs 2020 Perşembe 06:47
Güncelleme: 07.05.2020 06:47
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Yeni sezona yenibir hoca ve yeni birkadro planıyla girmeyi hedefleyenFenerbahçe'de transferlistesindeki dört isim belli oldu.
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Ekonomikproblemler nedeniyle düşük maliyetleyüksek performans alabileceği isimlerüzerinde duran sarı-lacivertli kulübün,prensip anlaşmasına varılan teknik direktörNenad Bjelica'nın tavsiyesi üzerineüç Hırvat ve bir Boşnak olmak üzere 4 ismi yakın takibe aldığı öğrenildi.
Öncelikli hedef Bjelica'nın sontakımı Dinamo Zagreb'in yıldız hücumcusu Mislav Orsic...
33 MAÇTA 20 GOL ATTI
Asıl mevkii sol açık olan, ancak forvet ve sağ kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki Orsic, bu sezon 33 resmi maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
Hırvat futbolunun küçük yaşlarda büyük umutlar beslediği Miroslav Orsic, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Kısa İtalya macerasının ardından Güney Kore ve Çin'e giden 27 yaşındaki futbolcu, Dinamo Zagreb'de adeta kendini buldu.