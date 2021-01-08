Fenerbahçe'de Gustavo ve ayrılık gelişmesi! O teknik adam...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerde Alanyaspor galibiyetinin ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. Mesut Özil'e resmi imzayı attırmayı bekleyen Kanarya'da, Ozan Tufan'ın ayrılığının ardından şimdi de Luiz Gustavo'nın olası transferi söz konusu. Peki, Luiz Gustavo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yıldız ismi hangı takımın hocası istedi? İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
08 Ocak 2021 Cuma 11:23, Güncelleme 08.01.2021 11:45
Fenerbahçe'de Gustavo ve ayrılık gelişmesi! O teknik adam...