Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'de Gustavo ve ayrılık gelişmesi! O teknik adam...

Fenerbahçe'de Gustavo ve ayrılık gelişmesi! O teknik adam...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerde Alanyaspor galibiyetinin ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. Mesut Özil'e resmi imzayı attırmayı bekleyen Kanarya'da, Ozan Tufan'ın ayrılığının ardından şimdi de Luiz Gustavo'nın olası transferi söz konusu. Peki, Luiz Gustavo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yıldız ismi hangı takımın hocası istedi? İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe'de Gustavo ve ayrılık gelişmesi! O teknik adam...

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