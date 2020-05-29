Fenerbahçe'den Roberto Carlos bombası! Erol Bulut derken... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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Fenerbahçe'den Roberto Carlos bombası! Erol Bulut derken...

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör gündemi üzerinde yoğunlaşan Fenerbahçe, eldeki tüm alternatifleri de masaya yatırıyor. Erol Bulut ismi üzerine yoğunlaşan yönetimin yaptığı beyin fırtınasında sarı-lacivertli formayı giyen, Brezilyalı efsane isim Roberto Carlos gündeme geldi. İşte flaş iddiaya dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

29 Mayıs 2020 Cuma 06:45
Fenerbahçe'den Roberto Carlos bombası! Erol Bulut derken...

Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katılımının ardından yönetimde Brezilyalı hoca fikri gündeme geldi. Aurelio'nun Portekizce ve Türkçe'ye hakim olması nedeniyle Portekizce konuşan bir hocanın göreve getirilme fikri tartışıldı ve yapılan bu beyin fırtınası esnasında Roberto Carlos'un ismi masaya yatırıldı.

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Fenerbahçe'den Roberto Carlos bombası! Erol Bulut derken...

CAMİAYI DA ÜLKEYİ DE BİLİYOR

Başkan Ali Koç'un "Genç, aç, Türkiye'yi bilen, bu coğrafyada çalışması sorun olmayacak, 40-50 yaşları arasında cesur bir hoca" kriterlerine uyan 47 yaşındaki Roberto Carlos hem F.Bahçe'nin şartlarını biliyor hem de Sivasspor ve Akhisarspor'da çalıştığı için Türkiye coğrafyasına yabancı değil.

Fenerbahçe'den Roberto Carlos bombası! Erol Bulut derken...

Sarı-lacivertliler için Türk alternatifler ilk sırada olmasına rağmen, ligin kalan sürecinde yabancı adayların yeniden gözden geçirileceği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'den Roberto Carlos bombası! Erol Bulut derken...

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İlk teknik diretörlük deneyimini 2013'te Sivas'ta yaşayan ve 567 gün görevde kalan Carlos, 44 resmi maçın 21'inden galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'den Roberto Carlos bombası! Erol Bulut derken...

18 maçı kaybetti, 5 maçta beraberlik aldı, takım ligi 5. tamamladı. Akhisar'da ise (2015) yarım sezonda 18 maça çıktı. 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı

Fenerbahçe'den Roberto Carlos bombası! Erol Bulut derken...
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