Fenerbahçe'den Roberto Carlos bombası! Erol Bulut derken...

CAMİAYI DA ÜLKEYİ DE BİLİYOR

Başkan Ali Koç'un "Genç, aç, Türkiye'yi bilen, bu coğrafyada çalışması sorun olmayacak, 40-50 yaşları arasında cesur bir hoca" kriterlerine uyan 47 yaşındaki Roberto Carlos hem F.Bahçe'nin şartlarını biliyor hem de Sivasspor ve Akhisarspor'da çalıştığı için Türkiye coğrafyasına yabancı değil.