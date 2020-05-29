Fenerbahçe'den Roberto Carlos bombası! Erol Bulut derken...
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör gündemi üzerinde yoğunlaşan Fenerbahçe, eldeki tüm alternatifleri de masaya yatırıyor. Erol Bulut ismi üzerine yoğunlaşan yönetimin yaptığı beyin fırtınasında sarı-lacivertli formayı giyen, Brezilyalı efsane isim Roberto Carlos gündeme geldi. İşte flaş iddiaya dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katılımının ardından yönetimde Brezilyalı hoca fikri gündeme geldi. Aurelio'nun Portekizce ve Türkçe'ye hakim olması nedeniyle Portekizce konuşan bir hocanın göreve getirilme fikri tartışıldı ve yapılan bu beyin fırtınası esnasında Roberto Carlos'un ismi masaya yatırıldı.
CAMİAYI DA ÜLKEYİ DE BİLİYOR
Başkan Ali Koç'un "Genç, aç, Türkiye'yi bilen, bu coğrafyada çalışması sorun olmayacak, 40-50 yaşları arasında cesur bir hoca" kriterlerine uyan 47 yaşındaki Roberto Carlos hem F.Bahçe'nin şartlarını biliyor hem de Sivasspor ve Akhisarspor'da çalıştığı için Türkiye coğrafyasına yabancı değil.