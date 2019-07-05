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05 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Garry sayım!

Al Ittihad'ın kadroda düşünmediği 28 yaşındaki sol kanat ile kiralık olarak anlaşıldı Hatta oyuncuya ödenecek rakam bile belli oldu. Fenerbahçe artık Rodrigues'i bekliyor.
5 Temmuz 2019 Cuma 07:57 Güncelleme: 05.07.2019 07:57
Fenerbahçe'de Garry sayım!

Transferde atağa kalkan Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna katmak üzere...

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Fenerbahçe'de Garry sayım!

Bir süre önce sarı-lacivertli kulübün gündemine gelen Garry Rodrigues ve kulübü Al Ittihad ile büyük ölçüde anlaşıldığı bildirildi.

Fenerbahçe'de Garry sayım!

Suudi Arabistan ekibinin gelecek sezon planlamasında yer almayan 28 yaşındaki oyuncu için kiralama tekifi yapıldığı ve olumlu sonuç alındığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Garry sayım!

Yeşil Burun Adalı futbolcunun kiralık olarak geleceği ve anlaşmanın 2 yıllık olacağı dile getirildi. Garry'nin alacağı ücret de belli oldu.

Fenerbahçe'de Garry sayım!

GELMEK İÇİN CAN ATIYOR
Tecrübeli sol kanat oyuncusunun 2-2.5 milyon euro arası bir yıllık maaş alacağı kaydedildi.

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