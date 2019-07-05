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Fenerbahçe'de Garry sayım!
Al Ittihad'ın kadroda düşünmediği 28 yaşındaki sol kanat ile kiralık olarak anlaşıldı Hatta oyuncuya ödenecek rakam bile belli oldu. Fenerbahçe artık Rodrigues'i bekliyor.
5 Temmuz 2019 Cuma 07:57
Güncelleme: 05.07.2019 07:57
Transferde atağa kalkan Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna katmak üzere...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir süre önce sarı-lacivertli kulübün gündemine gelen Garry Rodrigues ve kulübü Al Ittihad ile büyük ölçüde anlaşıldığı bildirildi.
Suudi Arabistan ekibinin gelecek sezon planlamasında yer almayan 28 yaşındaki oyuncu için kiralama tekifi yapıldığı ve olumlu sonuç alındığı kaydedildi.
Yeşil Burun Adalı futbolcunun kiralık olarak geleceği ve anlaşmanın 2 yıllık olacağı dile getirildi. Garry'nin alacağı ücret de belli oldu.
GELMEK İÇİN CAN ATIYOR
Tecrübeli sol kanat oyuncusunun 2-2.5 milyon euro arası bir yıllık maaş alacağı kaydedildi.