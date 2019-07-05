Fenerbahçe'de Garry sayım!

Al Ittihad'ın kadroda düşünmediği 28 yaşındaki sol kanat ile kiralık olarak anlaşıldı Hatta oyuncuya ödenecek rakam bile belli oldu. Fenerbahçe artık Rodrigues'i bekliyor.

5 Temmuz 2019 Cuma 07:57 Güncelleme: 05.07.2019 07:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





