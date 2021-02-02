GaleriFenerbahçeFenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sarı alarmı! Mesut Özil...
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sarı alarmı! Mesut Özil...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'de Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Erol Bulut, bir yandan Hatay müsabakasını düşünürken, bir yandan da Galatasaray derbisi için planlarını yapıyor. Öte yandan Fenerbahçe'de ilk 11'de olması beklenen 2 isim sınırda ve Erol Bulut, o isimlerin kart cezalısı olması halinde yerlerinde oynatacağı 2 ismi buldu. İşte detaylar...
02 Şubat 2021 Salı 14:26, Güncelleme 02.02.2021 14:31
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sarı alarmı! Mesut Özil...