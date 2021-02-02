Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sarı alarmı! Mesut Özil...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sarı alarmı! Mesut Özil...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'de Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Erol Bulut, bir yandan Hatay müsabakasını düşünürken, bir yandan da Galatasaray derbisi için planlarını yapıyor. Öte yandan Fenerbahçe'de ilk 11'de olması beklenen 2 isim sınırda ve Erol Bulut, o isimlerin kart cezalısı olması halinde yerlerinde oynatacağı 2 ismi buldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sarı alarmı! Mesut Özil...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sarı alarmı! Mesut Özil...

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de gözler 2 kritik isme çevrildi.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sarı alarmı! Mesut Özil...

Ara transfer döneminde Osayi, Attila, Mesut Özil ve İrfan Can'ı dahil eden Kanarya, Galatasaray maçı öncesi de önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sarı alarmı! Mesut Özil...

İrfan Can'ın sakatlığından dolayı 1 ay oynamayacak olması Erol Bulut'u düşündürürken, Pelkas'ın sakatlığı, Sosa'nın gıda zehirlenmesi yaşaması ilk 11 için zorluk yaratıyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sarı alarmı! Mesut Özil...

Bununla beraber Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi 2 kritik isim sarı kart sınırında ve Erol Bulut, bu isimlere göre derbiyi düşünmeye başladı bile...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sarı alarmı! Mesut Özil...

HATAY MAÇI KRİTİK
Fenerbahçe'de Hatay maçı öncesi Serdar Aziz ve Enner Valencia, kart sınırında bulunan iki isim. Bu oyuncular sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Galatasaray derbisinde oynayamayacak.

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