HaberlerGaleriFenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! 4 isimle yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! 4 isimle yollar ayrılıyor
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Kanarya, ara transfer ve sezon sonu planlamasına da şimdiden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, takımdan ayrılacak oyuncuları belirledi. İşte Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'deki son gelişmeler... Son dakika Fenerbahçe haberleri...
27 Eylül 2019 Cuma 02:05
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ile başladı.
Basına 25 dakikalık ilk bölümü açık olarak gerçekleştiren idman daha sonra topla çalışma ile devam etti.
Fenerbahçeli futbolcular basına açık olan bölümünde ise ikili koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'nin derbi hazırlıklarını sportif direktör Damien Comolli ile idari menajer Volkan Ballı da takip etti.