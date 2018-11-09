Fenerbahçede flaş Ozan Tufan gelişmesi! - Galeri - Fotomaç
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi!

    Jailson'un 8 maçlık cezası, sakatlıklar ve Reyes'e duyulan güvensizlik, F.Bahçe'de Ozan Tufan'a affı gündeme getirdi.
    9 Kasım 2018 Cuma, 23:54:34 Güncelleme: 23:54:44
    Fenerbahçede flaş Ozan Tufan gelişmesi!

    Fenerbahçe, orta sahada derin bir kriz yaşıyor.

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    Fenerbahçede flaş Ozan Tufan gelişmesi!

    Tolga Ciğerci ve Oğuz Kaan'ın ligin ikinci yarısından önce sahalara dönmesi zor.

    Fenerbahçede flaş Ozan Tufan gelişmesi!

    Mehmet Topal iyileşti ancak tam randıman verip vermeyeceği belirsiz.

    Fenerbahçede flaş Ozan Tufan gelişmesi!

    Koeman, Reyes'e güvenmiyor; Jailson ise 8 maç ceza aldı.

    Fenerbahçede flaş Ozan Tufan gelişmesi!

    Bu kadar eksiğin olması, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a şans doğurdu. Milli futbolcunun affedilmesi gündeme geldi.

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