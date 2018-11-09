Fenerbahçede flaş Ozan Tufan gelişmesi! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi!
Jailson'un 8 maçlık cezası, sakatlıklar ve Reyes'e duyulan güvensizlik, F.Bahçe'de Ozan Tufan'a affı gündeme getirdi.
9 Kasım 2018 Cuma, 23:54:34
Güncelleme: 23:54:44
Fenerbahçe, orta sahada derin bir kriz yaşıyor.
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Tolga Ciğerci ve Oğuz Kaan'ın ligin ikinci yarısından önce sahalara dönmesi zor.
Mehmet Topal iyileşti ancak tam randıman verip vermeyeceği belirsiz.
Koeman, Reyes'e güvenmiyor; Jailson ise 8 maç ceza aldı.
Bu kadar eksiğin olması, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a şans doğurdu. Milli futbolcunun affedilmesi gündeme geldi.