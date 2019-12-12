Fenerbahçe'de flaş Moses ve Mevlüt gelişmesi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda lider Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Takımda bir süredir sakatlıkları bulunan Moses ve Mevlüt'ün durumlarında ise taraftarları sevindirecek gelişme yaşandı.

12 Aralık 2019 Perşembe 20:28 Güncelleme: 12.12.2019 20:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





