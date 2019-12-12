Fenerbahçe'de flaş Moses ve Mevlüt gelişmesi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda lider Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Takımda bir süredir sakatlıkları bulunan Moses ve Mevlüt'ün durumlarında ise taraftarları sevindirecek gelişme yaşandı.
12 Aralık 2019 Perşembe 20:28
Güncelleme: 12.12.2019 20:29
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
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Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen idman, koşu ve ısınma hareketleriye başladı.
Koordinasyonun ardından top kapma ve 5'e 2 üç grup halinde pas çalışması yapıldı.
Antrenman, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Victor Moses, özel program dahilinde çalışırken Mevlüt Erdinç ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.