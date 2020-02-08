Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri görüşmelere başladı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri görüşmelere başladı...

Süper Lig'de transfer sezonu tamamlanırken Fenerbahçe mali problemler nedeniyle kadrosuna yalnızca Simon Falette'i kattı. Birçok isimle de yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde sezon sonu büyük bir değişim yaşanması beklenirken takımdan gönderilecek bir isim daha belli olurken oyuncunun menajeri kulüp arayışlarına başladı. İşte o isim ve yaşanan Fenerbahçe'de yaşanan son transfer gelişmesinin detayları...

8 Şubat 2020 Cumartesi 12:10
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri görüşmelere başladı...

Süper Lig'de transfer sezonun da kapanmasıyla heyecan tüm hızıyla sürüyor... Ara transfer döneminde harcama limiti ve mali sıkıntılar nedeniyle yalnızca 1 ismi, Simon Falette'i kadrosun katan sarı-lacivertlilerde sezon sonunda büyük bir değişim yaşanması öngörülüyor.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri görüşmelere başladı...

Fenerbahçe'nin Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 250 bin Euro kiralama bedeli ile kadrosuna kattığı 27 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz günlerde oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk mücadelesinde oynanan GMG Kırklarelispor karşısında 62. dakikada oyunda dahil olmuş ancak kendisine pek de iş düşmemişti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri görüşmelere başladı...

Ligde 20 hafta sonunda topladığı 37 puanla 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta zorlu Trabzonspor derbisinden 2-1 yenik ayrılarak taraftarlarını üzmüştü.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri görüşmelere başladı...

İkinci yarıya her ne kadar iyi bir başlangıç yapsa da hem taraftar, hem teknik ekip nezdinde istenilen seviyede performans gösteremeyen Fenerbahçe'de sezon sonu büyük bir revizyon kapıda.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri görüşmelere başladı...

"TRANSFER MÜMKÜN DEĞİL"

Mali problemlerin de aşılamaması sebebiyle başkan Ali Koç, 18. haftada oynanan Gaziantep karşılaşması sonrası "Bu şartlar atında transfer yapmamız mümkün değil" demiş devamında ise takımda bazı mevkilerin kabarık olduğunu, o bölgelerden birkaç futbolcuyla yolların ayrılacağını ve böylelikle transferde ellerinin rahatlayabileceğini belirtmişti.

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