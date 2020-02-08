Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri görüşmelere başladı...
Süper Lig'de transfer sezonu tamamlanırken Fenerbahçe mali problemler nedeniyle kadrosuna yalnızca Simon Falette'i kattı. Birçok isimle de yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde sezon sonu büyük bir değişim yaşanması beklenirken takımdan gönderilecek bir isim daha belli olurken oyuncunun menajeri kulüp arayışlarına başladı. İşte o isim ve yaşanan Fenerbahçe'de yaşanan son transfer gelişmesinin detayları...
Fenerbahçe'nin Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 250 bin Euro kiralama bedeli ile kadrosuna kattığı 27 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz günlerde oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk mücadelesinde oynanan GMG Kırklarelispor karşısında 62. dakikada oyunda dahil olmuş ancak kendisine pek de iş düşmemişti.
"TRANSFER MÜMKÜN DEĞİL"
Mali problemlerin de aşılamaması sebebiyle başkan Ali Koç, 18. haftada oynanan Gaziantep karşılaşması sonrası "Bu şartlar atında transfer yapmamız mümkün değil" demiş devamında ise takımda bazı mevkilerin kabarık olduğunu, o bölgelerden birkaç futbolcuyla yolların ayrılacağını ve böylelikle transferde ellerinin rahatlayabileceğini belirtmişti.