Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri görüşmelere başladı...

"TRANSFER MÜMKÜN DEĞİL"

Mali problemlerin de aşılamaması sebebiyle başkan Ali Koç, 18. haftada oynanan Gaziantep karşılaşması sonrası "Bu şartlar atında transfer yapmamız mümkün değil" demiş devamında ise takımda bazı mevkilerin kabarık olduğunu, o bölgelerden birkaç futbolcuyla yolların ayrılacağını ve böylelikle transferde ellerinin rahatlayabileceğini belirtmişti.