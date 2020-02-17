HaberlerGaleriFenerbahçe'de fatura ona çıktı! Ersun Yanal'ı yakan 10 kritik hata
Fenerbahçe'de fatura ona çıktı! Ersun Yanal'ı yakan 10 kritik hata
Fenerbahçe'de büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne konuk olurken, 2-1'lik mağlubiyetle döndü. Şampiyonluk yolundaki rakipleri Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir'in 3 puanla kapattığı haftadan puansız ayrılan Fenerbahçe'de fatura teknik direktör Ersun Yanal'a çıktı! Sezon başında yapılan kritik hataların analizi yapıldığında tecrübeli teknik direktörün kadro mühendisliği konusunda büyük zaaflar yaşadığı görüldü! İşte Yanal'ı uçuruma sürükleyen o '10 kritik hata'.
17 Şubat 2020 Pazartesi 09:53
Güncelleme: 17.02.2020 10:09
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı lacivertlilier, zorlu Ankara deplasmanından puansız dönerken, mağlubiyetin faturası teknik direktör Ersun Yanal'a çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı lacivertliler, bu mağlubiyetle birlikte hayalini kurduğu şampiyonluk yolunda büyük bir darbe alırken oynanan oyun, ligin 23. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesinde büyük tedirginilğe yol açtı.
Öte yandan zirve yarışındaki rakipleri Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir'in 3 puanla kapattığı haftayı puansız kapatan sarı lacivertlilerde alınan olumsuz sonuçların nedeni araştırılıyor.
Hürriyet'in haberine göre Fenerabahçe'nin puan kayıplarında teknik patronun rolü büyük oldu. Hep aynı oyuncularda ısrar edip Adil Rami, Zajc, Mevlüt, Ekici gibi isimlere şans vermeyen Yanal, buna karşın kötü oynasalar da Altay, Jailson ve Tolga'dan vazgeçmedi.
ÇOK FAZLA ISRARCI 1- En büyük hatası ısrarcılığı. Aynı oyuncular ve aynı oyun sisteminde devam ediyor, değişiklik yapmıyor.