Fenerbahçede Fabregas heyecanı! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Fabregas heyecanı!
Fenerbahçe'de Fabregas sesleri yükselmeye devam ediyor. İtalyanlar'ın 'Ali Koç, Chelsea ile görüşüyor' haberi umutları artırdı. Ancak Milan, Monaco, City de pusuda.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 19:32:39
Güncelleme: 07:55:25
İngiliz Daily Star, Pep Guardiola'nın da Barcelona'dan öğrencisi olan Cesc Fabregas ile Manchester City'de tekrar çalışma fikrine sıcak baktığını yazdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe ile birlikte AC Milan, AS Monaco, Atletico Madrid'in de İspanyol orta saha oyuncusu ile hala ilgilendiği vurgulandı.
31 yaşındaki Fabregas'ın dört buçuk sezondan sonra Chelsea'yi terk edecek gibi göründüğü kaydedildi.
Ancak henüz bu konuda kulüpten resmi bir açıklama yok. Yıldız oyuncu bu sezon Maviler'de 14 maçta forma giydi. 1 gol ve 2 asiste imza koydu.
BAŞKAN BASTIRIYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fabregas için tüm şartları zorluyor. Chelsea ile önceki gün masaya oturduğu belirtilen Koç, önerdiği rakam ile bir adım öne geçti.