Fenerbahçede Fabregas heyecanı! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Fabregas heyecanı!

Fenerbahçe'de Fabregas sesleri yükselmeye devam ediyor. İtalyanlar'ın 'Ali Koç, Chelsea ile görüşüyor' haberi umutları artırdı. Ancak Milan, Monaco, City de pusuda.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 19:32:39 Güncelleme: 07:55:25
Fenerbahçede Fabregas heyecanı!

İngiliz Daily Star, Pep Guardiola'nın da Barcelona'dan öğrencisi olan Cesc Fabregas ile Manchester City'de tekrar çalışma fikrine sıcak baktığını yazdı.

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Fenerbahçede Fabregas heyecanı!

Fenerbahçe ile birlikte AC Milan, AS Monaco, Atletico Madrid'in de İspanyol orta saha oyuncusu ile hala ilgilendiği vurgulandı.

Fenerbahçede Fabregas heyecanı!

31 yaşındaki Fabregas'ın dört buçuk sezondan sonra Chelsea'yi terk edecek gibi göründüğü kaydedildi.

Fenerbahçede Fabregas heyecanı!

Ancak henüz bu konuda kulüpten resmi bir açıklama yok. Yıldız oyuncu bu sezon Maviler'de 14 maçta forma giydi. 1 gol ve 2 asiste imza koydu.

Fenerbahçede Fabregas heyecanı!

BAŞKAN BASTIRIYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fabregas için tüm şartları zorluyor. Chelsea ile önceki gün masaya oturduğu belirtilen Koç, önerdiği rakam ile bir adım öne geçti.

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