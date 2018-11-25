Fenerbahçede Fabregas bombası! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Fabregas bombası!
Sezon sonunda Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Fabregas için menajeri Dein Darren "İspanya , İtalya ve Türkiye'den teklifler alıyoruz" açıklamasını yaptı.
25 Kasım 2018 Pazar, 09:24:04
Ocak ayındaki ara transfer dönemi dışında önümüzdeki sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe sözleşmesi sona erecek yıldız isimlerin peşine düştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bunlardan birisi de Cesc Fabregas. Galatasaray ile birlikte İspanyol yıldıza talip olan Fenerbahçe'nin transferde bir adım önde olduğu ifade ediliyordu.
Fabregas cephesinden ise ilk açıklama oyuncunun menajeri Dein Darren'dan geldi.
Menajeri kulüp ismi vermedi
İngiliz medyasına açıklama yapan Dein Darren, kulüp ismi vermeden "Fabregas için İspanya, İtalya ve Türkiye'den teklif var.
Vaktimiz var. En uygun teklifi değerlendireceğiz" açıklamasına yaptı
En cazip teklif Fenerbahçe'den
Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabregas'a imza parası ve maç başılarla birlikte en cazip teklifi F.Bahçe'nin yaptığı iddialar arasında. Fabregas orta sahanın ortasında oynuyor.