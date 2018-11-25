Fenerbahçede Fabregas bombası! - Galeri - Fotomaç
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    Fenerbahçe'de Fabregas bombası!

    Sezon sonunda Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Fabregas için menajeri Dein Darren "İspanya , İtalya ve Türkiye'den teklifler alıyoruz" açıklamasını yaptı.
    25 Kasım 2018 Pazar, 09:24:04
    Fenerbahçede Fabregas bombası!

    Ocak ayındaki ara transfer dönemi dışında önümüzdeki sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe sözleşmesi sona erecek yıldız isimlerin peşine düştü.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçede Fabregas bombası!

    Bunlardan birisi de Cesc Fabregas. Galatasaray ile birlikte İspanyol yıldıza talip olan Fenerbahçe'nin transferde bir adım önde olduğu ifade ediliyordu.

    Fenerbahçede Fabregas bombası!

    Fabregas cephesinden ise ilk açıklama oyuncunun menajeri Dein Darren'dan geldi.

    Fenerbahçede Fabregas bombası!

    Menajeri kulüp ismi vermedi

    İngiliz medyasına açıklama yapan Dein Darren, kulüp ismi vermeden "Fabregas için İspanya, İtalya ve Türkiye'den teklif var.

    Fenerbahçede Fabregas bombası!

    Vaktimiz var. En uygun teklifi değerlendireceğiz" açıklamasına yaptı

    Fenerbahçede Fabregas bombası!

    En cazip teklif Fenerbahçe'den

    Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabregas'a imza parası ve maç başılarla birlikte en cazip teklifi F.Bahçe'nin yaptığı iddialar arasında. Fabregas orta sahanın ortasında oynuyor.

    Fenerbahçede Fabregas bombası!
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