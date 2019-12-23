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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı çıldırtan görüşme! Ali Koç...
Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, 3-1'lik galibiyetle moral depoladı. Sivasspor yenilgisinin ardından kritik öneme sahip olan derbide gülen taraf olan sarı-lacivertliler, zirveye yeniden ortak oldu. Karşılaşmanın ardından Ersun Yanal'ın yaptığı açıklamalar ise maçı adeta gölgede bıraktı. Ünlü yorumcu Yanal'ın bu ifadelerinin sebeplerini açıklarken, flaş bir detayı da paylaştı...
23 Aralık 2019 Pazartesi 10:59
Güncelleme: 23.12.2019 10:59
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Süper Lig'in 16. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
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Heyecan dozu yüksek karşılaşmada kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sözleri ise gündeme bomba gibi düştü.
Yanal, 'hocasız' Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yendiğini belirtirken hafta içinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.
Ersun Yanal'ın bu sözlerinin istifa söylemlerini akıllara getirmesinin ardından ünlü yorumcudan flaş açıklamalar geldi.