Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı çıldırtan görüşme! Ali Koç... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı çıldırtan görüşme! Ali Koç...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı çıldırtan görüşme! Ali Koç...

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, 3-1'lik galibiyetle moral depoladı. Sivasspor yenilgisinin ardından kritik öneme sahip olan derbide gülen taraf olan sarı-lacivertliler, zirveye yeniden ortak oldu. Karşılaşmanın ardından Ersun Yanal'ın yaptığı açıklamalar ise maçı adeta gölgede bıraktı. Ünlü yorumcu Yanal'ın bu ifadelerinin sebeplerini açıklarken, flaş bir detayı da paylaştı...
23 Aralık 2019 Pazartesi 10:59 Güncelleme: 23.12.2019 10:59
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı çıldırtan görüşme! Ali Koç...

Süper Lig'in 16. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı çıldırtan görüşme! Ali Koç...

Heyecan dozu yüksek karşılaşmada kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı çıldırtan görüşme! Ali Koç...

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sözleri ise gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı çıldırtan görüşme! Ali Koç...

Yanal, 'hocasız' Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yendiğini belirtirken hafta içinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı çıldırtan görüşme! Ali Koç...

Ersun Yanal'ın bu sözlerinin istifa söylemlerini akıllara getirmesinin ardından ünlü yorumcudan flaş açıklamalar geldi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN