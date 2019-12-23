Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı çıldırtan görüşme! Ali Koç...

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, 3-1'lik galibiyetle moral depoladı. Sivasspor yenilgisinin ardından kritik öneme sahip olan derbide gülen taraf olan sarı-lacivertliler, zirveye yeniden ortak oldu. Karşılaşmanın ardından Ersun Yanal'ın yaptığı açıklamalar ise maçı adeta gölgede bıraktı. Ünlü yorumcu Yanal'ın bu ifadelerinin sebeplerini açıklarken, flaş bir detayı da paylaştı...

23 Aralık 2019 Pazartesi 10:59 Güncelleme: 23.12.2019 10:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





