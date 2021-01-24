GaleriFenerbahçeFenerbahçe'de dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...
Fenerbahçe'de dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...
Fenerbahçe'nin 3-5 yıllığına renklerine bağladığı Mesut Özil, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek ilk antrenmanına çıktı. Tesislerde Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut tarafından karşılanan Mesut Özil, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. İşte o anlar...
24 Ocak 2021 Pazar 19:56, Güncelleme 24.01.2021 19:58
Fenerbahçe'de dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...