Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'de dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Fenerbahçe'de dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Fenerbahçe'nin 3-5 yıllığına renklerine bağladığı Mesut Özil, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek ilk antrenmanına çıktı. Tesislerde Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut tarafından karşılanan Mesut Özil, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. İşte o anlar...

Fenerbahçe'de dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Fenerbahçe'de dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal Kulübünden kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe'de dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde yıldız oyuncuya takım arkadaşları tarafından karşılama yapıldı.

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Fenerbahçe'de dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Yöneticilerden Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in yanı sıra Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil ve menajeri Erkut Söğüt ile sportif direktör Emre Belözoğlu ve yardımcısı Selçuk Şahin de yıldız oyuncunun karşılamasında yer aldı.

Fenerbahçe'de dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Takım arkadaşlarından sonra sahaya çıkan Mesut Özil için teknik direktör Erol Bulut bir konuşma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Konuşmanın ardından takım arkadaşları, yıldız oyuncuyu uzun süre alkışladı.

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