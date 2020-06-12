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Fenerbahçe'de dev isyan! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni rotası...
Corona virüsü salgını nedeniyle verilen yaklaşık 3 aylık aradan sonra Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz mücadele öncesi açıklamalarıyla taraftarı gönlünde taht kurarken, sosyal medyadan 16 yaşındaki oyuncu için flaş tepkiler geldi.
12 Haziran 2020 Cuma 22:13
Güncelleme: 12.06.2020 22:13
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Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
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Sarı-lacivertli ekibin altyapıdan A Takım'a transferi Ömer Faruk Beyaz, ilk kez bir resmi karşılaşmada kadroda yer aldı.
Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Beyaz, "Ben Fenerbahçe'de büyüdüm. Bu camia için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bütün kulüpler genç oyuncularla yapılanmak istiyor. Ben ve diğer genç oyuncu arkadaşlarım forma şansı bulacağız. Bu camia için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Açıklamaların ardından sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlardan 16 yaşındaki futbolcu için flaş tepkiler geldi.