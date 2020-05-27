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Fenerbahçe'de corona vürüsü sonrası 9 maddelik liste! 'Bundan böyle...'
Tüm dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü salgını futbol dünyasını da yakından etkiledi. Neredeyse tüm futbol liglerinde faaliyetler durdurulurken, birçok spor organizasyonu da farklı tarihlere ertelendi. Alınan önlemler sonrası vaka ve ölüm sayılarında düşüşler yaşanmaya başlanmasının ardından normalleşme süreci kapsamında ilk başlayan lig Almanya Bundesliga olurken, Süper Lig için de 12 Haziran tarihi işaret edilmişti. Bu tarihin duyurulması sonrası çalışmalarına başlayan Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tedbirler uygulanmaya devam ederken 9 maddelik bir kurallar listesi belirlendi. İşte Fenerbahçe'nin 9 maddelik tedbir listesi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:30
Güncelleme: 27.05.2020 12:57
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Fenerbahçe'de Riva'da kamp dün itibariyle başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde 1 hafta boyunca dış dünyaya kapanarak futbola odaklanacak.
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12 Haziran'da başlayacak Süper Lig ve sonraki günler oynanacak Türkiye Kupası için motive olmaya çalışacak.
Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren hazırlıkları, kararı ve son Riva adımıyla öne çıkan sarı-lacivertliler, corona virüsü protokolünü titizlikle uyguluyor.
Riva'daki kamp öncesi herkesin testinin negatif çıkmasıyla rahatlayan Fenerbahçe'de teknik heyet, idari ekip, görevliler ve futbolcular sıkı bir kamp dönemi geçirecek.
Özellikle Almanya'da Bundesliga ekiplerinin protokolü izleniyor.