Fenerbahçe'de corona vürüsü sonrası 9 maddelik liste! 'Bundan böyle...'

Tüm dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü salgını futbol dünyasını da yakından etkiledi. Neredeyse tüm futbol liglerinde faaliyetler durdurulurken, birçok spor organizasyonu da farklı tarihlere ertelendi. Alınan önlemler sonrası vaka ve ölüm sayılarında düşüşler yaşanmaya başlanmasının ardından normalleşme süreci kapsamında ilk başlayan lig Almanya Bundesliga olurken, Süper Lig için de 12 Haziran tarihi işaret edilmişti. Bu tarihin duyurulması sonrası çalışmalarına başlayan Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tedbirler uygulanmaya devam ederken 9 maddelik bir kurallar listesi belirlendi. İşte Fenerbahçe'nin 9 maddelik tedbir listesi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...