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Fenerbahçe'de Altay Bayındır sürprizi! Ayrılığı sonrası gelecek isim...
Fenerbahçe'nin sezon başında Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır, gösterdiği performansla kimi zaman eleştiri oklarının hedefleri olmasına karşın istikrarlı oyunu ve kritik müdahaleleriyle takımını ayakta tutan isimlerden biri olmuştu. Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi sonrasında yeniden başlayan Süper Lig'de oldukça başarılı bir performans sergileyen genç eldivenin, Avrupa'ya gitme ihtimali bulunuyor. Peki Altay Avrupa'ya giderse yerine kim gelecek? İşte cevabı...
10 Temmuz 2020 Cuma 10:15
Güncelleme: 10.07.2020 10:33
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci yaşanıyor...
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Ligin ilk yarısında zaman zaman hatalar yapsa da Fenerbahçe'den başta yönetim olmak üzere herkes, genç kaleci için sabır gösterdi. Çalışmayı hiç bırakmayan Altay Bayındır kaybedilmedi, kazanıldı.
Sezonun ilk yarısındaki birçok maçta sıkça eleştirilen genç kaleci, takımının bazı karşılaşmalarındaki puan kayıplarında da rol oynamıştı.
Kaleci antrenörü Marco Knopp'u gelişi sonrası bambaşka bir kimliğe bürünen Altay'ın gelişimi dikkat çekiyor.
Son dönemde tüm maçlarda ön plana çıkan ve inanılmaz kurtarışlar yapan 22 yaşındaki kaleci, ilk yarıdaki görüntüsünün tam tersi bir tablo çiziyor.