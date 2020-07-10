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Fenerbahçe'de Altay Bayındır sürprizi! Ayrılığı sonrası gelecek isim...

Fenerbahçe'nin sezon başında Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır, gösterdiği performansla kimi zaman eleştiri oklarının hedefleri olmasına karşın istikrarlı oyunu ve kritik müdahaleleriyle takımını ayakta tutan isimlerden biri olmuştu. Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi sonrasında yeniden başlayan Süper Lig'de oldukça başarılı bir performans sergileyen genç eldivenin, Avrupa'ya gitme ihtimali bulunuyor. Peki Altay Avrupa'ya giderse yerine kim gelecek? İşte cevabı...

10 Temmuz 2020 Cuma 10:15 Güncelleme: 10.07.2020 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





