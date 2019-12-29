Fenerbahçe'de Adil Rami içini döktü! Ayrılık... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Adil Rami içini döktü! Ayrılık...

Fenerbahçe'de Adil Rami içini döktü! Ayrılık...

Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda istediği seviyeye ulaşamayan Fenerbahçe, büyük umutlarla kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Adil Rami'den beklenen verimi alamadı. Sarı-lacivertlilerde şans bulmakta zorlanan deneyimli ismin yakınları Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

29 Aralık 2019 Pazar 12:11 Güncelleme: 29.12.2019 12:29
Fenerbahçe'de Adil Rami içini döktü! Ayrılık...

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmasına rağmen daha sonra inişli çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken, takımdaki bazı isimlerin geleceği henüz netleşmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Adil Rami içini döktü! Ayrılık...

Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertli takım, ligin ikinci yarısına ara transferde yapacağı takviyelerle iddialı bir şekilde girmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Adil Rami içini döktü! Ayrılık...

Kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan kimlerin ayrılacağı da merak konusu olurken, sezon başında bonservis bedeli olmaksızın transfer edilen Fransız futbolcu Adil Rami'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Adil Rami içini döktü! Ayrılık...

Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu apoletiyle gelen tecrübeli defans oyuncusu oynadığı maçlarda teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne giremedi ve yedek kulübesine hapsoldu.

Fenerbahçe'de Adil Rami içini döktü! Ayrılık...

Genellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında rotasyon oyuncusu olarak tercih edilen Adil Rami'nin bu durumndan oldukça mutsuz olduğu öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN