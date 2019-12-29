Fenerbahçe'de Adil Rami içini döktü! Ayrılık...

Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda istediği seviyeye ulaşamayan Fenerbahçe, büyük umutlarla kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Adil Rami'den beklenen verimi alamadı. Sarı-lacivertlilerde şans bulmakta zorlanan deneyimli ismin yakınları Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
29 Aralık 2019 Pazar 12:11
Güncelleme: 29.12.2019 12:29
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Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmasına rağmen daha sonra inişli çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken, takımdaki bazı isimlerin geleceği henüz netleşmedi.
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Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertli takım, ligin ikinci yarısına ara transferde yapacağı takviyelerle iddialı bir şekilde girmeye hazırlanıyor.
Kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan kimlerin ayrılacağı da merak konusu olurken, sezon başında bonservis bedeli olmaksızın transfer edilen Fransız futbolcu Adil Rami'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu apoletiyle gelen tecrübeli defans oyuncusu oynadığı maçlarda teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne giremedi ve yedek kulübesine hapsoldu.
Genellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında rotasyon oyuncusu olarak tercih edilen Adil Rami'nin bu durumndan oldukça mutsuz olduğu öğrenildi.