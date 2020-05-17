Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! 12 yılda sadece...

5 YILDIR KUPASI YOK

Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, İsmail Kartal ile 2014-2015 sezonu öncesinde kazanılan Süper Kupa'dan bu yana kupa sevinci de yaşayamayan Fenerbahçe'de bu süreçteki hiçbir teknik adamın ikinci sezonunu görememesi ise istikrarsızlığı gözler önüne serdi.