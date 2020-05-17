Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! 12 yılda sadece... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! 12 yılda sadece...

Fenerbahçe'de şampiyonluk özlemi geçen her yıl biraz daha katlanmaya devam ederken, camia, bunun nedenini kendi içinde bulmaya çalışıyor. Gerek teknik direktörlerden, gerekse transferlerden istediği verimi alamayan Kanarya'da istikrarsız sürecin tablosu ortaya döküldü. İşte o sonuç...
17 Mayıs 2020 Pazar 11:50 Güncelleme: 17.05.2020 12:04
Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! 12 yılda sadece...

Başkan Ali Koç, önceki gün gerçekleştirilen online Divan Kurulu toplantısında üç hoca adayı olduğunu resmen açıkladı.

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Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! 12 yılda sadece...

Sarı-lacivertli takımın şampiyonluğa ulaşamadığı son altı sezonluk süreçte altı teknik adam eskitmesi dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! 12 yılda sadece...

2013-2014 yılında takımı şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal'ın bir sonraki sezon öncesinde gönderilmesiyle başlayan süreçte İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dirk Advocaat, Aykut Kocaman, Phillip Cocu ve yeniden takımın başına getirilen Ersun Yanal dördüncü yıldızı getiremedi.

Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! 12 yılda sadece...

5 YILDIR KUPASI YOK
Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, İsmail Kartal ile 2014-2015 sezonu öncesinde kazanılan Süper Kupa'dan bu yana kupa sevinci de yaşayamayan Fenerbahçe'de bu süreçteki hiçbir teknik adamın ikinci sezonunu görememesi ise istikrarsızlığı gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! 12 yılda sadece...

2014'ten bu yana Fenerbahçe altı farklı teknik adamla çalışırken, aynı sürede Beşiktaş dört, Başakşehir ise iki farklı hocayla yoluna devam etti.

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