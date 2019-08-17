Fenerbahçe'de 4 transfer 2 ayrılık

Spor Toto Süper Lig'de ilk maçına Gazişehir Gaziantep karşısında çıkacak olan Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler stoper, sol bek, forvet ve 6 numara için isimleri belirledi ve görüşmelere başladı. Kanarya'da ayrıa 2 isim ile yollar ayrılıyor. Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği 2 futbolcuya kapı gösterildi. İşte son gelişmeler...
17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:10
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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Yeni sezon öncesi transferde atağa kalktan sarı-lacivertlileri transferleri sonlandırıp lige odaklanmanın peşinde.
İlk maçında Gazişehir karşısına çıkacak olsan Fenerbahçe'de yeni transferlerin önümüzdeki hafta içinde hazırlanması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler toplamda 4 bölgeye transfer yapacak.
Ayrıca Ersun Yanal'ın takımda görmek istemediği 2 futbolcu ile de yollar ayrılıyor.