Fenerbahçe'de 4 transfer 2 ayrılık - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de 4 transfer 2 ayrılık

Spor Toto Süper Lig'de ilk maçına Gazişehir Gaziantep karşısında çıkacak olan Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler stoper, sol bek, forvet ve 6 numara için isimleri belirledi ve görüşmelere başladı. Kanarya'da ayrıa 2 isim ile yollar ayrılıyor. Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği 2 futbolcuya kapı gösterildi. İşte son gelişmeler...
17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:10
Fenerbahçe'de 4 transfer 2 ayrılık

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'de 4 transfer 2 ayrılık

Yeni sezon öncesi transferde atağa kalktan sarı-lacivertlileri transferleri sonlandırıp lige odaklanmanın peşinde.

Fenerbahçe'de 4 transfer 2 ayrılık

İlk maçında Gazişehir karşısına çıkacak olsan Fenerbahçe'de yeni transferlerin önümüzdeki hafta içinde hazırlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de 4 transfer 2 ayrılık

Sarı-lacivertliler toplamda 4 bölgeye transfer yapacak.

Fenerbahçe'de 4 transfer 2 ayrılık

Ayrıca Ersun Yanal'ın takımda görmek istemediği 2 futbolcu ile de yollar ayrılıyor.

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