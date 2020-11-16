GaleriFenerbahçeFenerbahçe'de 28 yıllık tarihi geleneği Altay Bayındır devam ettirdi
Fenerbahçe'de 28 yıllık tarihi geleneği Altay Bayındır devam ettirdi
A Milli Futbol Takımı'nda Rusya ile oynanan karşılaşma öncesinde Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'ın sakatlanmasının ardından Fenerbahçeli Altay Bayındır kadroya dahil edilmişti. Altay'ın A Milli Takım kadrosuna katılmasının ardından ilginç bir istatistik göze çarptı. Sarı-lacivertliler, Altay'ın milli takıma alınmasıyla birlikte tarihi geleneği devam ettirdi. İşte detaylar...
16 Kasım 2020 Pazartesi 09:42, Güncelleme 16.11.2020 10:00
Fenerbahçe'de 28 yıllık tarihi geleneği Altay Bayındır devam ettirdi