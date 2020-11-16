Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'de 28 yıllık tarihi geleneği Altay Bayındır devam ettirdi

Fenerbahçe'de 28 yıllık tarihi geleneği Altay Bayındır devam ettirdi

A Milli Futbol Takımı'nda Rusya ile oynanan karşılaşma öncesinde Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'ın sakatlanmasının ardından Fenerbahçeli Altay Bayındır kadroya dahil edilmişti. Altay'ın A Milli Takım kadrosuna katılmasının ardından ilginç bir istatistik göze çarptı. Sarı-lacivertliler, Altay'ın milli takıma alınmasıyla birlikte tarihi geleneği devam ettirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de 28 yıllık tarihi geleneği Altay Bayındır devam ettirdi

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