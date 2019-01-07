Fenerbahçe Yunus Mallı ile anlaşma sağladı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puan ile 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arasında yapacağı transferler ile birlikte bulunduğu kötü durumdan kurtulmayı hedefliyor. Sadık Çiftpınar takviyesi birlikte transfer sezonunu açan Fenerbahçe, Yunus Mallı transferinde de büyük aşama kaydetmiş konumda.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 20:45:33
Güncelleme: 21:02:15
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını tarihinin en kötü sıralaması ile tamamlayan Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar takviyesi ile birlikte transfer sezonuna hızlı giriş yaptı.
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SERDAR AZİZ HEDEFTE
Fenerbahçe'nin bir diğer transfer hedefi ise Serdar Aziz. Galatasaray ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Serdar Aziz'in bonservis konusunu halletmesi halinde Fenerbahçe'ye imza atacağı biliniyor.
Serdar Aziz için bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe, oyuncunun alacaklarını ödemeyi kabul etse de Galatasaray, bonservis bedeli kazanmadan Serdar Aziz'i bırakmayı düşünmüyor.
TOLGAY ARSLAN GÜN SAYIYOR
Sarı-lacivertli ekibin bir diğer hedefi ise Beşiktaşlı Tolgay Arslan. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsöy, oyuncunun Fenerbahçe forması giymek istediğini açıklamıştı.
Fenerbahçe yönetimi, Tolgay Arslan transferini takas yolu ile halletmek istese de henüz konu üzerinde net bir anlaşmaya varılabilmiş değil.