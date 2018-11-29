Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncu için harekete geçti - Galeri - Fotomaç
29 Kasım 2018, Perşembe
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Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncu için harekete geçti

Fenerbahçe yönetimi devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldız için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
29 Kasım 2018 Perşembe, 12:44:26 Güncelleme: 12:44:32
Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncu için harekete geçti

Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmak için çalışmalar sürüyor.

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Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncu için harekete geçti

Takvim'in haberine göre; geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin uzun süre gündemini meşgul eden Brezilyalı Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa için şans 2. kez kapıyı çaldı.

Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncu için harekete geçti

Gabigol'ün 1 Ocak'ta Santos ile olan kiralık sözleşmesi sona eriyor.

Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncu için harekete geçti

INTER YENİDEN KİRALAYACAK

Brezilyalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Inter ise forvet mevkinde fazla oyuncusu nedeniyle Gabigol'ü yeniden kiralamaya karar verdi. Bunun üzerine F.Bahçe harekete geçti.

Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncu için harekete geçti

FENERBAHÇE OPSİYONU İSTEDİ

Fenerbahçe yönetimi satın alma opsiyonunu da alarak Gabigol'ü kiralık olarak ocak ayında kadrosuna katmayı hedefliyor. Menajeri ile ilk temasın kurulduğu belirtildi.

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