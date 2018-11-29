Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncu için harekete geçti - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncu için harekete geçti
Fenerbahçe yönetimi devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldız için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
29 Kasım 2018 Perşembe, 12:44:26
Güncelleme: 12:44:32
Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmak için çalışmalar sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim'in haberine göre; geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin uzun süre gündemini meşgul eden Brezilyalı Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa için şans 2. kez kapıyı çaldı.
Gabigol'ün 1 Ocak'ta Santos ile olan kiralık sözleşmesi sona eriyor.
INTER YENİDEN KİRALAYACAK
Brezilyalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Inter ise forvet mevkinde fazla oyuncusu nedeniyle Gabigol'ü yeniden kiralamaya karar verdi. Bunun üzerine F.Bahçe harekete geçti.
FENERBAHÇE OPSİYONU İSTEDİ
Fenerbahçe yönetimi satın alma opsiyonunu da alarak Gabigol'ü kiralık olarak ocak ayında kadrosuna katmayı hedefliyor. Menajeri ile ilk temasın kurulduğu belirtildi.