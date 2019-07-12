Fenerbahçe üç yıldızın menajerini İstanbul'a getirdi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe üç yıldızın menajerini İstanbul'a getirdi!

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, listelerinde olan üç yıldızın menajerini apar topar İstanbul'a çağırdı. Yıldız isimlerin bu hafta kendilerini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atmaları bekleniyor...

12 Temmuz 2019 Cuma 14:21 Güncelleme: 12.07.2019 14:21
Fenerbahçe üç yıldızın menajerini İstanbul'a getirdi!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor...

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Fenerbahçe üç yıldızın menajerini İstanbul'a getirdi!

Son olarak Garry Rodrigues'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, hız kesmiyor.

Fenerbahçe üç yıldızın menajerini İstanbul'a getirdi!

Sarı-Lacivertli yönetimin transfer listesinde yer alan üç yıldızın menajeri apar topar İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe üç yıldızın menajerini İstanbul'a getirdi!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimlerin menajeri Ramadani, sarı-lacivertli yöneticilerle görüştü.

Fenerbahçe üç yıldızın menajerini İstanbul'a getirdi!

Fenerbahçe'de Kolarov, Fejsa ve Konoplyanka için sıcak saatler yaşanıyor...

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