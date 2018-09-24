Fenerbahçe tribünlerinde Ersun Yanal sesleri! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe tribünlerinde Ersun Yanal sesleri!
Fenerbahçe tribünleri Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunurken, maç öncesine 'Yeniden Ersun Yanal' pankartı dikkat çekti
24 Eylül 2018 Pazartesi, 23:07:01
Güncelleme: 23:09:07
Fenerbahçe tribünlerinde Ersun Yanal sesleri!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 1-1 sona ermesinin ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe tribünlerinde Ersun Yanal sesleri!
Okul açık tribününden başlayan tezahüratlara daha sonra tüm stat eşlik ederken sarı-lacivertli taraftarlar Phillip Cocu'ya tepkilerini gösterdi.
Fenerbahçe tribünlerinde Ersun Yanal sesleri!
Maç öncesinde ise tribünlerde açılan 'Yeniden Ersun Yanal' pankartı dikkat çekti.
Fenerbahçe tribünlerinde Ersun Yanal sesleri!
Fenerbahçe 2014 yılında Ersun Yanal liderliğinde son şampiyonluğunu yaşamıştı.
Fenerbahçe tribünlerinde Ersun Yanal sesleri!
Fenerbahçe - Beşiktaş maçından görüntüler şu şekilde;