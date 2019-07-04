Fenerbahçe transfere doymuyor! İşte yeni golcü

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni isimlerin takıma katılması için büyük çaba sarf ediliyor. Yönetim, yeni bir golcüyü takıma katmak için çalışmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

4 Temmuz 2019 Perşembe 07:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





