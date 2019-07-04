Fenerbahçe transfere doymuyor! İşte yeni golcü - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe transfere doymuyor! İşte yeni golcü

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni isimlerin takıma katılması için büyük çaba sarf ediliyor. Yönetim, yeni bir golcüyü takıma katmak için çalışmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
4 Temmuz 2019 Perşembe 07:33
Fenerbahçe transfere doymuyor! İşte yeni golcü

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de bu yıl hedef şampiyonluk

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Fenerbahçe transfere doymuyor! İşte yeni golcü

Ersun Yanal yönetiminde Topuk Yaylası'nda çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe transfere doymuyor! İşte yeni golcü

Sarı-lacivertliler Max Kruse'nin ardından bir golcüyü daha kadroya katmak için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe transfere doymuyor! İşte yeni golcü

Yönetim yıldız futbolcu için girişimlere başladı.

Fenerbahçe transfere doymuyor! İşte yeni golcü

Star Gazetesi'nin haberibe göre; golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, şu anda bonservisi elinde olan Abel Hernandez'le masaya oturdu.

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