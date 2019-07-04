Fenerbahçe transfere doymuyor! İşte yeni golcü

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni isimlerin takıma katılması için büyük çaba sarf ediliyor. Yönetim, yeni bir golcüyü takıma katmak için çalışmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
4 Temmuz 2019 Perşembe 07:33
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Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de bu yıl hedef şampiyonluk
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Ersun Yanal yönetiminde Topuk Yaylası'nda çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-lacivertliler Max Kruse'nin ardından bir golcüyü daha kadroya katmak için çalışmalara başladı.
Yönetim yıldız futbolcu için girişimlere başladı.
Star Gazetesi'nin haberibe göre; golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, şu anda bonservisi elinde olan Abel Hernandez'le masaya oturdu.