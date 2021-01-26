Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe transferde zora girdi! Fransız kulübü o yıldız için devrede

Fenerbahçe transferde zora girdi! Fransız kulübü o yıldız için devrede

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, ara döneminde kadrosuna Attila Szalai'yi katmış ve stoper bölgesindeki zenginliğini arttırmıştı. Ancak Tisserand'ın şanssız sakatlığı, teknik heyeti zora soktu. Bununla beraber yeni bir savunmacı arayan Kanarya, ibreyi Belçika'ya çevirdi. Aktarılan bilgilere göre sarı lacivertlilerin görüştüğü o isme Fransız kulübü talip oldu ve amansız bir transfer yarışı başladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe transferde zora girdi! Fransız kulübü o yıldız için devrede

Fenerbahçe transferde zora girdi! Fransız kulübü o yıldız için devrede

Son olarak Süper Lig'in 21. haftasında evinde Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleden 3-0'lık net skorla ayrılarak zirve takibini sürdürmüştü.

Fenerbahçe transferde zora girdi! Fransız kulübü o yıldız için devrede

Sarı lacivertliler, alınan galibiyetle beraber bir yandan saha içindeki pozitif gidişatın sürmesini isterken, bir yandan da transferlere yoğunlaşmış durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe transferde zora girdi! Fransız kulübü o yıldız için devrede

Şimdiye dek kadrosuna dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile beraber Osayi ve Attila'yı katan Kanarya, listedeki diğer isimlerle da temas halinde.

Fenerbahçe transferde zora girdi! Fransız kulübü o yıldız için devrede

Kısa süre önce İrfan Can Kahveci için Galatasaray ile rekabete giren Fenerbahçe, bu kez Belçika'dan istediği o yıldız için bir Fransız kulübüyle karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe transferde zora girdi! Fransız kulübü o yıldız için devrede

Belçika basınının konu ile ilgili yazdığı haberin başlığında o kulübün, transferde Fenerbahçe'yi yenmeyi hedeflediği ifade edildi.

SON DAKİKA