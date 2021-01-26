GaleriFenerbahçeFenerbahçe transferde zora girdi! Fransız kulübü o yıldız için devrede
Fenerbahçe transferde zora girdi! Fransız kulübü o yıldız için devrede
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, ara döneminde kadrosuna Attila Szalai'yi katmış ve stoper bölgesindeki zenginliğini arttırmıştı. Ancak Tisserand'ın şanssız sakatlığı, teknik heyeti zora soktu. Bununla beraber yeni bir savunmacı arayan Kanarya, ibreyi Belçika'ya çevirdi. Aktarılan bilgilere göre sarı lacivertlilerin görüştüğü o isme Fransız kulübü talip oldu ve amansız bir transfer yarışı başladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
26 Ocak 2021 Salı 16:59, Güncelleme 26.01.2021 17:27
Fenerbahçe transferde zora girdi! Fransız kulübü o yıldız için devrede