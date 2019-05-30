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Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! Resmen duyurdular
Süper Lig'de hayal kırıklığı bir sezon geçiren ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligi 6. sırada bitirmeyi başaran Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler ilk transferini bitiriyor. Yabancı basında yer alan haberlere göre, Fenerbahçeli yöneticilerin yıldız futbolcu için yaptığı teklif kabul edildi. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
30 Mayıs 2019 Perşembe 11:52
Güncelleme: 30.05.2019 11:52
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Süper Lig'de 2018/2019 sezonunu 6. sırada tamamlayarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
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İç ve dış transferde çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde hareketli saatler yaşanıyor.
12 futbolcusuyla sözleşmesi sona eren sarı-lacivertlilerde Valbuena, Neustadter ve Soldado'nun ayrılığı kesinleşti.
Sözleşmesi sona eren isimlerden olan ve takımda kalması istenen Martin Skrtel'e ise 1 yıllık daha teklif yapıldı.
İç transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe'de en az 10 futbolcuyla daha yolların ayrılması bekleniyor.