Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! Resmen duyurdular

Süper Lig'de hayal kırıklığı bir sezon geçiren ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligi 6. sırada bitirmeyi başaran Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler ilk transferini bitiriyor. Yabancı basında yer alan haberlere göre, Fenerbahçeli yöneticilerin yıldız futbolcu için yaptığı teklif kabul edildi. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 11:52 Güncelleme: 30.05.2019 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





