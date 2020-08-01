Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Erol Bulut onayı verdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Erol Bulut onayı verdi

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Erol Bulut onayı verdi

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak ligi domine etmeyi planlayan Kanarya, savunmanın göbeğine yıldız ismi getiriyor. İşte detaylar...
1 Ağustos 2020 Cumartesi 17:53 Güncelleme: 01.08.2020 18:02
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Erol Bulut onayı verdi

Süper Lig'i 34. hafta itibariyle 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı...

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Erol Bulut onayı verdi

Sezonun sona ermesiyle beraber muhtemel Sportif Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde birçok ismi listesine almıştı.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Erol Bulut onayı verdi

Yaşanan bu gelişmelerle beraber sezon içindeki savunma zaafiyetini gidermek için çalışmalarına başayan Kanarya, aradığı ismi buldu.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Erol Bulut onayı verdi

Buna göre Süper Lig devi, savunmanın göbeğine Roma'da forma giyen Brezilyalı stoper Juan Jesus'u getirme kararı aldı.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Erol Bulut onayı verdi

Stoper listesindeki isimlerle birebir irtibata geçen Fenerbahçe, bazılarından olumlu, bazılarından olumsuz yanıt almıştı.

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