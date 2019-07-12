Fenerbahçe Simon Kjaer transferinde ısrarcı...

Fenerbahçe gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için birçok mevki için girişimlerini sürdürüyor. Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar, Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Altay Bayındır gibi isimleri kadrosuna katarak bombaları patlatan Sarı-Lacivertliler'de Sportif Direktör Damien Comolli girişimlerine Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam ediyor. Son olarak stoper mevki için daha önce de Fenerbahçe'de forma giymiş olan Kjaer için temaslarda bulunan Fenerbahçe'ye, Danimarkalı yıldızın kulübünden bu tranfer için bir açıklama geldi. İşte detaylar...