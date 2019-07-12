Fenerbahçe Simon Kjaer transferinde ısrarcı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
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Haberler Galeri Fenerbahçe Simon Kjaer transferinde ısrarcı...

Fenerbahçe Simon Kjaer transferinde ısrarcı...

Fenerbahçe gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için birçok mevki için girişimlerini sürdürüyor. Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar, Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Altay Bayındır gibi isimleri kadrosuna katarak bombaları patlatan Sarı-Lacivertliler'de Sportif Direktör Damien Comolli girişimlerine Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam ediyor. Son olarak stoper mevki için daha önce de Fenerbahçe'de forma giymiş olan Kjaer için temaslarda bulunan Fenerbahçe'ye, Danimarkalı yıldızın kulübünden bu tranfer için bir açıklama geldi. İşte detaylar...

12 Temmuz 2019 Cuma 20:37 Güncelleme: 12.07.2019 20:37
Fenerbahçe Simon Kjaer transferinde ısrarcı...

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de transfer bombaları ardı ardına patlatmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe Simon Kjaer transferinde ısrarcı...

Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Konoplyanka, Kolarov ve Fejsa transferleri içinde girişimlerine devam ediyor.

Fenerbahçe Simon Kjaer transferinde ısrarcı...

Stoper mevki için de oyuncu arayışlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, gözünü eski yıldızı Simon Kjaer'e çevirmişti.

Fenerbahçe Simon Kjaer transferinde ısrarcı...

Sevilla'da forma giyen Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer için kulübünden bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Simon Kjaer transferinde ısrarcı...

Son olarak Fernando'yu kadrosuna katan ve bu sezon 8 transfere imza atan Sevilla'da sportif direktör Monchi, takımdaki geleceği merak konusu olan Simon Kjaer hakkında konuştu.

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