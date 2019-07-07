Fenerbahçe ''şampiyonluk ateşini yaktı!''
Fenerbahçe'ye Topuk Yaylası'nda büyük ilgi... Önümüzdeki sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden sarı-lacivertliler, idman öncesi takımı ziyarete gelen taraftarlarla kucaklaştı. Teknik direktör Ersun Yanal ve bütün futbolcular taraftarlar ile tek tek ilgilendi. İşte o görüntüler...
7 Temmuz 2019 Pazar 18:53
Güncelleme: 07.07.2019 18:53
Fenerbahçe önümüzdeki sezonun çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden çalışmalara taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.
Ersun Yanal 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ''Şampiyonluk ateşini Topuk Yaylası'nda yakacağız'' ifadelerini kullanmıştı.
Taraftarlar da tesislere adeta akın etti ve ortaya güzel görüntüler çıktı.
Fenerbahçeli futbolcular bütün taraftarlar ile tek tek ilgilendi, fotoğraf çektirdi ve formalarını imzaladı.