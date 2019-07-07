Fenerbahçe ''şampiyonluk ateşini yaktı!''

Fenerbahçe'ye Topuk Yaylası'nda büyük ilgi... Önümüzdeki sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden sarı-lacivertliler, idman öncesi takımı ziyarete gelen taraftarlarla kucaklaştı. Teknik direktör Ersun Yanal ve bütün futbolcular taraftarlar ile tek tek ilgilendi. İşte o görüntüler...

7 Temmuz 2019 Pazar 18:53 Güncelleme: 07.07.2019 18:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





