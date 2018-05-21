Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti

Sarı-lacivertliler, sahasında ise rakiplerine oranla daha kötü bir performans sergiledi. Sahasındaki 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, 2 karşılaşmada da mağlup oldu.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda toplaması muhtemel 51 puanın 37'sini hanesine yazdırabildi ve 14 puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, iç sahadaki performans dikkate alınarak oluşturulan puan durumunda ligi Galatasaray, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in ardından 4. sırada bitirdi.