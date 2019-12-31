Fenerbahçe paylaşımında bulunmuştu! Talisca cephesinden resmi açıklama geldi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Aralık 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe paylaşımında bulunmuştu! Talisca cephesinden resmi açıklama geldi

Fenerbahçe paylaşımında bulunmuştu! Talisca cephesinden resmi açıklama geldi

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte tüm ekipler transfer çalışmalarına hız verdi. Özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ocak ayında tek bir isim üzerinde birleşti, Anderson Talisca... Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen ezeli rakipler girişimlerine başlamıştı. Beşiktaş formasıyla ligde muazzam bir performans gösteren Anderson Talisca cephesinden transfer açıklaması geldi.
31 Aralık 2019 Salı 16:31
Fenerbahçe paylaşımında bulunmuştu! Talisca cephesinden resmi açıklama geldi

Süper Lig'de ilk 17 hafta sona erdi ve gözler artık tamamen transfer dönemine çevrildi. Şampiyonluk için kıyasıya rekabet eden ezeli rakipler Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe listedeki yıldızlar için somut adımlar atmaya başladı.

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Fenerbahçe paylaşımında bulunmuştu! Talisca cephesinden resmi açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerin harcama limitlerini açıklamasıyla birlikte bütün ekipler transferde önünü görüp yol haritasını buna göre çizecek.

Fenerbahçe paylaşımında bulunmuştu! Talisca cephesinden resmi açıklama geldi

Galatasaray 451.659.184 TL ile en yüksek harcama limiti olan kulüp olarak göze çarparken, Fenerbahçe 224.731.066 TL, Beşiktaş da 275.335.170 TL ile sarı-kırmızılı ekibi takip ediyor.

Fenerbahçe paylaşımında bulunmuştu! Talisca cephesinden resmi açıklama geldi

Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirip sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemenin hesaplarını yapan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Anderson Talisca ismi üzerinde birleşmişti.


Fenerbahçe paylaşımında bulunmuştu! Talisca cephesinden resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın özellikle kadrosunda görmek istediği oyuncu için ''Bizi şampiyon yapar'' ifadesini kullandığı ortaya çıkmıştı.

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