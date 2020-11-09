GaleriFenerbahçeFenerbahçe Konyaspor maçı sonrası flaş hakem iddiası! Galatasaray...
Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası flaş hakem iddiası! Galatasaray...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler ligin 8. haftasında Konyaspor'u evinde ağırlamış ve mücadele 2-0'lık mağlubiyetle sonuçlanmıştı. Maçın bitimiyle beraber, Pelkas'ın golünün ardından hakem Ali Şansalan'ın VAR kontrolü sonrası Valencia'nın pozisyonuna 'el' kararı vermesi ve golü iptal etmesi gündeme oturmuştu. Spor yorumcuları pozisyonla ilgili net bir karara varmazken, flaş bir Galatasaray iddiası geldi. İşte detaylar...
09 Kasım 2020 Pazartesi 16:46, Güncelleme 09.11.2020 16:48
Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası flaş hakem iddiası! Galatasaray...