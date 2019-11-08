Fenerbahçe - Kasımpaşa | ilk 11'ler

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Geçen hafta Kayserispor'a yenilerek liderlik fırsatını tepen sarı-lacivertliler, bu akşam kazanarak maç fazlasıyla 'zirveye çıkmanın' hesaplarını yapıyor. Emre Belözoğlu'nun sakatlığı ile sarsılan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 39 yaşındaki futbolcunun yerine oynatacağı ismi belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı ilk 11'i...
8 Kasım 2019 Cuma 19:29
Güncelleme: 08.11.2019 19:36
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında bugün Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
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Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.
Üst üste aldığı Denizlispor ve Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta (hakem kararlarının damga vurduğu maçta) Kayserispor'a mağlup olan Kanarya, kazanıp ara verdiği çıkışını sürdürmek istiyor.
Sarı-lacivertliler, 3 puanı alırsa maç fazlasıyla lider olacak. Sakatlıkları devam eden Adil Rami, Kruse bu maçta forma giyemeyezken sağ kasığında zorlanma olan kaptan Emre Belözoğlu da ilk 11'deki yerini alamayacak.
Kasımpaşa'da da Pavelka, Thiam ve Heintz sakat. Geçtiğimiz hafta 4. sarı kartını gören Quaresma da cezası nedeniyle takımındaki yerini alamayacak.