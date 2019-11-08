Fenerbahçe - Kasımpaşa | ilk 11'ler

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Geçen hafta Kayserispor'a yenilerek liderlik fırsatını tepen sarı-lacivertliler, bu akşam kazanarak maç fazlasıyla 'zirveye çıkmanın' hesaplarını yapıyor. Emre Belözoğlu'nun sakatlığı ile sarsılan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 39 yaşındaki futbolcunun yerine oynatacağı ismi belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı ilk 11'i...

8 Kasım 2019 Cuma 19:29 Güncelleme: 08.11.2019 19:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





