Fenerbahçe karıştı... Ali Koç hesap sordu ve Comolli rahatsız! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe karıştı... Ali Koç hesap sordu ve Comolli rahatsız!

Fenerbahçe karıştı... Ali Koç hesap sordu ve Comolli rahatsız!

Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Basına sızan son gelişme ise ses getirecek cinsten... Denizli galibiyetinden sonra teknik direktör Ersun Yanal'a ikazda bulunan kulüp başkanı Ali Koç, Malatya beraberliği sonrası rapor istedi. Sportif Direktör Comolli de olaya dahil oldu. Peki, Fenerbahçe'deki hareketliliğin kaynağı nedir? Sarı lacivertlilerde neler yaşandı ve yaşanıyor? İşte son virajda yaşananlar...

27 Kasım 2019 Çarşamba 12:21 Güncelleme: 27.11.2019 12:27
Fenerbahçe karıştı... Ali Koç hesap sordu ve Comolli rahatsız!

Liderlik hesapları yaparken kendini 4. sırada bulan Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Ersun Yanal'a çevrildi.

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Fenerbahçe karıştı... Ali Koç hesap sordu ve Comolli rahatsız!

Alınan sonuçlar bir yana takımın kötü oyunu tepki çekerken, Başkan Ali Koç da tecrübeli teknik adamdan hesap sordu.

Fenerbahçe karıştı... Ali Koç hesap sordu ve Comolli rahatsız!

Denizli galibiyeti sonrası "Kazandık ama vites yükseltmeliyiz" şeklinde takıma mesaj yollayan Ali Koç, Malatya dönüşü görüştüğü Yanal'a uyarılarda bulundu.

Fenerbahçe karıştı... Ali Koç hesap sordu ve Comolli rahatsız!

3 PUAN VE İYİ OYUN ŞARTI!

Başkan Koç, hocaya "Bir an önce toparlanmamız gerek" ikazı yaparken, camianın şampiyonluk beklentisini hatırlattı, Göztepe maçında üç puanın yanı sıra iyi futbol da istedi.

Fenerbahçe karıştı... Ali Koç hesap sordu ve Comolli rahatsız!

Son birkaç haftadır Ersun Yanal'a eleştirilerde bulunan sportif direktör Damien Comolli'nin Başkan Ali Koç'la fikirlerini bir defa daha paylaştığı ve rahatsızlıklarını dile getirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe karıştı... Ali Koç hesap sordu ve Comolli rahatsız!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fransız sportif direktör, teknik çalıştıcı Ersun Yanal ile de bir araya geldi.

Fenerbahçe karıştı... Ali Koç hesap sordu ve Comolli rahatsız!

COMOLLI BAŞARI İSTİYOR

Mali sıkıntılara rağmen sol bek hariç Ersun Yanal'ın tüm transfer beklentilerini karşıladıklarını belirten Comolli, bunun karşılığını sahada görmek istiyor.

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