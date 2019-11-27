Fenerbahçe karıştı... Ali Koç hesap sordu ve Comolli rahatsız!

Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Basına sızan son gelişme ise ses getirecek cinsten... Denizli galibiyetinden sonra teknik direktör Ersun Yanal'a ikazda bulunan kulüp başkanı Ali Koç, Malatya beraberliği sonrası rapor istedi. Sportif Direktör Comolli de olaya dahil oldu. Peki, Fenerbahçe'deki hareketliliğin kaynağı nedir? Sarı lacivertlilerde neler yaşandı ve yaşanıyor? İşte son virajda yaşananlar...