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Fenerbahçe karıştı... Ali Koç hesap sordu ve Comolli rahatsız!
Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Basına sızan son gelişme ise ses getirecek cinsten... Denizli galibiyetinden sonra teknik direktör Ersun Yanal'a ikazda bulunan kulüp başkanı Ali Koç, Malatya beraberliği sonrası rapor istedi. Sportif Direktör Comolli de olaya dahil oldu. Peki, Fenerbahçe'deki hareketliliğin kaynağı nedir? Sarı lacivertlilerde neler yaşandı ve yaşanıyor? İşte son virajda yaşananlar...
27 Kasım 2019 Çarşamba 12:21
Güncelleme: 27.11.2019 12:27
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Liderlik hesapları yaparken kendini 4. sırada bulan Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Ersun Yanal'a çevrildi.
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Alınan sonuçlar bir yana takımın kötü oyunu tepki çekerken, Başkan Ali Koç da tecrübeli teknik adamdan hesap sordu.
Denizli galibiyeti sonrası "Kazandık ama vites yükseltmeliyiz" şeklinde takıma mesaj yollayan Ali Koç, Malatya dönüşü görüştüğü Yanal'a uyarılarda bulundu.
3 PUAN VE İYİ OYUN ŞARTI!
Başkan Koç, hocaya "Bir an önce toparlanmamız gerek" ikazı yaparken, camianın şampiyonluk beklentisini hatırlattı, Göztepe maçında üç puanın yanı sıra iyi futbol da istedi.
Son birkaç haftadır Ersun Yanal'a eleştirilerde bulunan sportif direktör DamienComolli'nin Başkan Ali Koç'la fikirlerini bir defa daha paylaştığı ve rahatsızlıklarını dile getirdiği ifade edildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fransız sportif direktör, teknik çalıştıcı Ersun Yanal ile de bir araya geldi.
COMOLLI BAŞARI İSTİYOR
Mali sıkıntılara rağmen sol bek hariç Ersun Yanal'ın tüm transfer beklentilerini karşıladıklarını belirten Comolli, bunun karşılığını sahada görmek istiyor.